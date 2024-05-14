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Офицеры в РФ дали министру обороны унизительное прозвище и могут взбунтоваться против него

Российские офицеры дали Андрею Белоусову прозвище «бухгалтер», рассказал в эфире Freedom политтехнолог Ростислав Мурзагулов. Он прогнозирует, что скоро офицеры начнут бунт против нового главы Минобороны РФ

сегодня, 12:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Ростислава Мурзагулова, Андрей Белоусов является воспитанником старой советской школы и поэтому убежден, что надо строить огромные заводы, которые будут производить танки, самолеты, пушки, и все станет непременно хорошо – ведь все люди заняты и ВВП должно расти. Но эта схема, отметил эксперт, не сработала в бывшем Советском Союзе. Там весь "идеальный пузырь" просто лопнул в один момент.

Офицеры в РФ дали министру обороны унизительное прозвище и могут взбунтоваться против него

Андрей Белоусов

Именно поэтому, убежден Мурзагулов, очень хорошо, что российский диктатор Владимир Путин отправил именно такого персонажа, как Белоусов, спасать военную промышленность.

При этом эксперт спрогнозировал, что между новым главой министерства обороны страны-агрессора и генералами в скором времени неизбежно возникнет конфликт. Дело в том, говорит эксперт, что Белоусов будет требовать от них отчеты, а коррумпированные генералы, привыкшие "списывать" деньги себе в карман, будут точно сопротивляться. Более того, добавляет политтехнолог, они уже дали новому главе Минобороны РФ унизительное прозвище "бухгалтер".

Как рассказывает Мурзагулов, сначала российские генералы будут делать вид, что якобы прислушиваются к новому министру обороны. Но, по его прогнозам, уже скоро они начнут жаловаться Путину и даже поднимут генеральский бунт. Эксперт убежден, что генералы будут рассказывать кремлевскому диктатору, что Белоусов все развалил.

При этом политтехнолог отметил, что Путин назначил Белоусов потому, что ему рассказывали о том, что провалы в российской армии связаны с коррупцией и воровством. Однако окажется, что это не так. И при таких условиях, считает эксперт, российский диктатор снова будет искать виновных.

"Белоусов, конечно, пришел, я бы сказал, на такую расстрельную должность",
– подчеркнул политтехнолог и добавил, что в должности министра обороны он точно обречен на провал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Белоусов все же умнее своего предшественника Сергея Шойгу и в этом кроется опасность для Украины.




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Источник: https://uatv.ua/uk/kandydat-na-post-ministra-oborony-rf-bilousov-ide-na-rozstrilnu-posadu-polittehnolog-prognozuye-generalski-bunty-u-rosiyi/
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