Ограничение цен на нефть. Путина имеет план и хочет издать новый указ

ЕС планирует ограничить верхнюю цену российской нефти и таким образом снизить доходы РФ. Президент России к этому готовится и планирует издать указ. Путин запретит продавать нефть российским компаниям в страны, которые введут ограничения по цене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Указ Путина будет запрещать любые финансовые операции с компаниями и странами, которые присоединятся к европейскому механизму ограничения цены на российскую нефть. Таким образом, президент России запретит какие-либо ограничения на цену в контрактах на нефть РФ.

Европейский Союз намерен согласовать верхнюю планку цены российской нефти. Дипломаты в пятницу остановились на решении в 65 долларов, однако Польша и страны Балтии требуют более низкого уровня – около 30 долларов. Греция и другие перевозчики нефти настаивают на сумме в 70 долларов за баррель. Из-за этих разногласий дипломаты отложили переговоры на 28 ноября.

Путин уже почти не влияет на энергетический сектор ЕС, ведь страны Европы с 5 декабря отказываются от российской нефти. Bloomberg считает, что указ рассчитан на другие страны, в частности, Индию и Турцию, которые заявили, что не поддержат решение ЕС. Страны, которые не согласятся установить верхнюю максимальную цену, лишатся страховых обязательств, которые преимущественно предоставляют европейские страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация США сняла санкции с Венесуэлы и предоставила доступ к ее месторождениям нефтедобывающей компании.

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