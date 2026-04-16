Охлобыстин против Путина: ярый сторонник диктатора раскритиковал инициативы Кремля

Упорный сторонник войны и российского диктатора Путина Иван Охлобыстин внезапно осудил действия российских властей по ограничению свободы в сети. Актер считает попытки заблокировать цифровое пространство совершенно бессмысленными в современных реалиях.

Иван Охлобыстин

По его мнению, подобные запреты в XXI веке просто не способны эффективно работать. В то же время такие шаги наносят ощутимый удар по репутации государства.

Он провел параллель между нынешней политикой РФ и советским прошлым, отметив невозможность такого искусственного возвращения назад:

"Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает. Я испытываю самые теплые чувства к своему детству, но не могу не вспомнить, что у игрушек у меня было только несколько оловянных солдатиков... Теплые чувства испытываю, но не скучаю", — резюмировал звезда "Интернов".

