Охлобыстин против Путина: ярый сторонник диктатора раскритиковал инициативы Кремля
Охлобыстин против Путина: ярый сторонник диктатора раскритиковал инициативы Кремля

Даже "Гойда" не выдержала: Охлобыстин заявил, что ограничения в сети бьют по репутации РФ

16 апреля 2026, 16:19
Недилько Ксения

Упорный сторонник войны и российского диктатора Путина Иван Охлобыстин внезапно осудил действия российских властей по ограничению свободы в сети. Актер считает попытки заблокировать цифровое пространство совершенно бессмысленными в современных реалиях.

По его мнению, подобные запреты в XXI веке просто не способны эффективно работать. В то же время такие шаги наносят ощутимый удар по репутации государства.

Он провел параллель между нынешней политикой РФ и советским прошлым, отметив невозможность такого искусственного возвращения назад:

"Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает. Я испытываю самые теплые чувства к своему детству, но не могу не вспомнить, что у игрушек у меня было только несколько оловянных солдатиков... Теплые чувства испытываю, но не скучаю", — резюмировал звезда "Интернов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ширящиеся сетью сообщения о якобы готовности чеченских подразделений отправиться в Иран для защиты страны от возможной наземной операции США. По его словам, хотя он солидарен с Тегераном в противостоянии с Западом, действия иранской стороны вызывают у него серьезные вопросы.

Кадыров подчеркнул, что гипотетическое участие его бойцов в конфликте было бы возможным только при прямой войне Ирана исключительно против Израиля и Соединенных Штатов. Однако текущая ситуация, где под ударом оказываются соседние исламские государства, изменяет его отношение.                                                                                                    



