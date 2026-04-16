Охлобистін проти Путіна: палкий прихильник диктатора розкритикував ініціативи Кремля

Затятий прихильник війни та російського диктатора Путіна Іван Охлобистін раптово засудив дії російської влади щодо обмеження свободи в мережі. Актор вважає спроби заблокувати цифровий простір абсолютно безглуздими в сучасних реаліях.

На його думку, подібні заборони у XXI столітті просто не здатні працювати ефективно. Водночас такі кроки завдають відчутного удару по репутації держави.

Він провів паралель між нинішньою політикою РФ та радянським минулим, наголосивши на неможливості такого штучного повернення назад:

"Якщо нас хочуть повернути в СРСР, то спочатку треба побудувати машину часу. Без цього не працює. Я відчуваю найтепліші почуття до свого дитинства, але не можу не згадати, що з іграшок у мене було тільки кілька олов'яних солдатиків... Теплі почуття відчуваю, але не сумую", — резюмував зірка "Інтернів".

