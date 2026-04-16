Охлобистін проти Путіна: палкий прихильник диктатора розкритикував ініціативи Кремля
Охлобистін проти Путіна: палкий прихильник диктатора розкритикував ініціативи Кремля

Навіть "Гойда" не витримала: Охлобистін заявив, що обмеження в мережі б'ють по репутації РФ

16 квітня 2026, 16:19
Недилько Ксения

Затятий прихильник війни та російського диктатора Путіна Іван Охлобистін раптово засудив дії російської влади щодо обмеження свободи в мережі. Актор вважає спроби заблокувати цифровий простір абсолютно безглуздими в сучасних реаліях.

Іван Охлобистін

На його думку, подібні заборони у XXI столітті просто не здатні працювати ефективно. Водночас такі кроки завдають відчутного удару по репутації держави.

Він провів паралель між нинішньою політикою РФ та радянським минулим, наголосивши на неможливості такого штучного повернення назад:

"Якщо нас хочуть повернути в СРСР, то спочатку треба побудувати машину часу. Без цього не працює. Я відчуваю найтепліші почуття до свого дитинства, але не можу не згадати, що з іграшок у мене було тільки кілька олов'яних солдатиків... Теплі почуття відчуваю, але не сумую", — резюмував зірка "Інтернів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на повідомлення, що ширяться мережею, про нібито готовність чеченських підрозділів вирушити до Ірану для захисту країни від можливої наземної операції США. За його словами, хоча він солідарний із Тегераном у протистоянні з Заходом, дії іранської сторони викликають у нього серйозні запитання.

Кадиров підкреслив, що гіпотетична участь його бійців у конфлікті була б можливою лише за умови прямої війни Ірану виключно проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. Проте поточна ситуація, де під ударом опиняються сусідні ісламські держави, змінює його ставлення.                                                                             



