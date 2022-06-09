Охрана собирает его экскременты: журналисты рассказали о деталях зарубежных визитов путина

Лидера Кремля Владимира Путина во время заграничных поездок сопровождает сотрудник ФСО (Федеральная служба охраны), который собирает его экскременты в специальные карманы. И в специальном чемодане должен вывезти в Россию. Об этом в своей статье пишут Режиса Жанте (журнал Paris Match) и Михаила Рубина ("Проект").

Журналисты узнали о деталях зарубежных поездок Путина (фото из открытых источников)

В публикации говорится, что это делается для того, чтобы в мире не узнали важной информации о состоянии здоровья диктатора.

Впервые о таких странных деталях зарубежных поездок заговорили после визита российского президента в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года. Анонимный источник рассказал авторам статьи, что тогда "специальный" сотрудник ФСО сопровождал Путина во время его визитов в туалет в ходе поездки.

Похожая история уже имела место во время визита Путина во Францию 29 мая 2017 года, в день, когда Эммануэль Макрон принял своего российского коллегу в Версале.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России продолжают обсуждать преемника Путина. Преемником путина может стать незаметная кандидатура, не имеющая претензий и амбиций. Такое мнение в интервью Елене Трибушной высказал профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин. По словам эксперта, общество поймет, что кандидатом стал тот, кого себе сложно представить. Это будет самый незаметный и полоумный человек. Орешкин говорит, что сегодня в России есть 5 военных структур, которые конкурируют и следят друг за другом, ведь боятся за свои кресла. Кроме этого, Дмитрий Медведев мечтает вернуться в президентское кресло, ведь в последнее время он очень активизировался.

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