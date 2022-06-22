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Охранник Путина, носивший ядерный чемодан, ранен выстрелом в голову

Как известно, с охранниками и чемоданами у Путина особые отношения

сегодня, 18:59
Автор:

Лиля Воробьева
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В Московской области, в Красногорском районе на кухне в своей квартире был найден застреленным полковник Вадим Зимин, ранее носивший ядерный чемодан президентов России. Об этом пишет Mirror .

Охранник Путина, носивший ядерный чемодан, ранен выстрелом в голову

Охранник Путина, носивший ядерный чемодан в тяжелом состоянии (фото из открытых источников)

Известно, что 53-летний секретный охранник находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его в луже собственной крови с ранением в голову нашел родной брат, в понедельник, 20 июня.

Полковник Влад Зимин работал в Федеральной службе безопасности и отвечал за ядерный портфель, где находилось устройство, которое должно запустить ядерное оружие. Он носил этот портфель за бывшем президентом Ельцином, а затем за Путиным, который присвоил ему ранг полковника.

Авторы публикации выяснили, что Зимин находился под домашним арестом, а против него завели уголовное дело. Сам он свою вину не признавал.

С момента, когда Россия начала готовиться к полномасштабному вторжению в Украину, в стране начался ряд смертей бизнесменов и других магнатов, причастных к нефтяному бизнесу. Некоторые из них были жестоко убиты вместе с детьми и женами. Трагедию с Зиминым также связывают со смертями российских топ-чиновников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путину ночью вызвали медиков . Появилась новая информация о состоянии здоровья главы Кремля. В последнее время в СМИ часто стали появляться сообщения, что Владимир Путин неизлечимо болен раком и другими болезнями. Стало известно, что минувшей ночью президенту России стало плохо. Об этом пишет телеграмм-канал GeneralSVR, писавший о том, что на экономический форум в Санкт-Петербурге пригласят Талибан.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/man-who-carried-vladimir-putins-27296967
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