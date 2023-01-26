Оккупанты провели пуск "супероружия" Путина в Атлантическом океане

Фрегат флота РФ "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", которую российские пропагандисты еще называют "супероружием" Путина, в Атлантическом океане. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны страны-агрессора.

Адмирал Горшков. Фото: из открытых источников

Как утверждает Минобороны РФ, "Горшков" прицельно поразил "Цирконом" морскую цель — "вражеский корабль" — на расстоянии более 900 км. Учебный пуск, заявляют в оборонном ведомстве РФ, был выполнен посредством компьютерного моделирования.

В этот же день фрегат передали на боевую службу.

В феврале россияне планируют отправить "Адмирала Горшкова" на учения с ЮАР и Китаем у берегов Африки.

Стоит отметить, что россияне очень хватаются ракетой "Циркон". Ее называют "первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной совершать продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя".

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