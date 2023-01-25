Протесты и гражданская война внутри России: какая вероятность – к чему приближаются россияне



















В России может начаться эскалация, вплоть до гражданской войны. Об этом говорит политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман. На этом же делает упор советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, предполагая, что ударам (не уточняя – каким) будут подвержены такие города как Москва, Петербург и Екатеринбург. Согласны ли с этими утверждениями? Что произойдет со страной-агрессором в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в России. Фото: DW

Война может иметь место только в кабинетах власти

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина призналась, что на сегодняшний день каких-либо явных признаков начала гражданской войны в РФ не видит.

"Ведь гражданская война – это, прежде всего, о гражданах, а не об элитах или военно-политическом руководстве страны. Внутривидовая борьба в силовых структурах не способна сама по себе запустить механизм мобилизации населения и вооруженного противостояния отдельных групп внутри него, – поясняет эксперт. – Ни генерал Герасимов, ни глава ЧВК "Вагнер" Пригожин не имеют потенциала, достаточного для активизации протестного настроения среди зомбированного либо запуганного гражданского населения РФ. Их борьба заключается лишь в соревновании, кто первым добежит с докладом до Путина. Поэтому мы и видим "качели" в кадровых назначениях и ротации фаворитов у хозяина Кремля ".

По мнению Анны Малкиной, всё более нарастающий объем репрессий по отношению к гражданам, отказывающимся рисовать Z на лбу, в сочетании с отсутствием сильного оппозиционного лидера – не оставляют России шанса демонстрировать более менее ощутимые акты гражданского неповиновения.

"Поэтому, – акцентирует политолог, – война может иметь место только в кабинетах власти. Однако она не способна сломать систему или даже слегка ее надломить. Я не уверена, что даже оглушительная контратака ВСУ и выход на границы 1991 года может настолько потрясти российское общество, что это заставит его предпринять шаги по смене режима. Ведь российский телевизор может опять рассказать об "акте доброй воли", перенести фокус внимания на других соседей либо другие "цели" и попытаться войти в предвыборный год со словами: "зато нас весь мир боится". Хотелось бы ошибаться, но на сегодняшний день наиболее вероятной перспективой России является ее дрейф в модель КНДР с полной территориальной и информационной изоляцией. Только так система способна обеспечить себе выживаемость. И, судя по всему, российское общество не будет особо сопротивляться".

Всё, чего можно ожидать сейчас в нынешней России, — это какие-то локальные протесты

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поясняет:

"Россия – это такая страна, внутренний мир и покой которой критически зависит от ее побед или поражений на внешней арене. В случае твердой позиции в международных отношениях и поддержки многочисленных партнеров и/или союзников, внутри страны хоть какие-либо значимые протесты, бунты и т.п. невозможны в принципе. Даже намеки на них быстро локализуются и подавляются зародышем. Так, в частности, долгое время было после завершения Второй мировой войны".

В то же время, продолжает эксперт, в ситуации, когда Россия терпит поражение в международных конфликтах, внутри страны начинаются брожение, массовые протесты, бунты, которые нередко завершаются революциями, гражданскими войнами, провозглашением независимости отдельными субъектами и т.д.

"Наиболее ярким историческим примером стала Первая мировая война, поражение в которой повлекло большевистский октябрьский переворот, длительную гражданскую войну и потерю значительных территорий, – напоминает Вадим Трюхан. – Примечательной в этом контексте является также десятилетняя афганская война, бесперспективность которой постепенно стала понятна большинству тогдашнего советского населения и подорвала веру в Коммунистическую партию. Как следствие, государство ослабло и фактически профукало становление национальных элит в республиках, обеспечивших развал СССР".

Правда, акцентирует эксперт, печально известная советско-финская "зимняя" война (с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года), в которой Кремль не смог достичь поставленных целей, а советская армия понесла серьезные потери, не повлекла за собой какого-либо, даже слабого, недовольства внутри страны.

"Но тогда сталинское государство заранее искоренило, путем террора и массовых казней, наиболее активных представителей национальных элит. Кроме того, советская пропаганда смогла успешно продать собственному плебсу прирост России финскими землями", – поясняет Вадим Трюхан.

По его словам, нынешняя фаза украинско-российской войны напоминает нечто среднее между ходом Первой мировой и афганской войн. В то же время, отмечает он, особенностью нынешнего момента является то, что Россия фактически в одиночку противостоит всему свободному миру.

"Союзников у нее нет. Ни одного. Иран, Северная Корея и даже вассальная Беларусь не тянут на такую роль и всячески пытаются отпетлять от активной поддержки РФ, – подчеркивает эксперт. – Понимают ли сами россияне, что их государство ведет незаконную войну и находится в фактической изоляции? Пока не в полной мере. Ведь Кремлю удалось создать такую пропагандистскую машину, которая за более чем 20 лет своей адской работы, особенно за последние 9 лет, с момента незаконной аннексии Крыма, сумела создать новый вид населения. Это – рашисты, люди, которые слепо верят в любую ложь, выходящую из российского телевизора, готовые убивать любого, кто эту ложь отрицает, презирающие всех вокруг, от украинцев и казахов, до американцев, немцев и т.д. Следовательно, сломать матрицу, в которой существуют рашисты, можно только громкими катаклизмами, которые повлекут за собой массовый голод, холод, многочисленные смерти и т.д., и уничтожив пропагандистскую машину".

Вадим Трюхан считает, что сейчас до этого еще далеко. Даже более 120 тысяч погибших в Украине россиян – это капля в море.

"Следовательно, всё, чего можно ожидать сейчас в нынешней России, — это какие-то локальные протесты в тех городах или районах, куда массировано одномоментно поступают тысячи похорон и черных пакетов. Но уже через несколько месяцев ситуация может измениться коренным образом, – прогнозирует Вадим Трюхан. – Общеизвестный факт, что РФ готовится к повторному широкомасштабному наступлению в Украине. Именно для этого сейчас формируется новая армия из около 200 тысяч мобилизованных воинов. Украина, в свою очередь, готовится к отпору этому наступлению с последующим переходом в контрнаступление. Как бы ни развивались события, российские семьи получат десятки, а возможно и сотни тысяч похорон и черных пакетов. Плюс – многие российские города ощутят на себе силу украинской артиллерии и другого оружия, которое мы сейчас интенсивно получим от наших западных de facto партнеров. Это приведет к перебоям со снабжением продовольствием, предоставлением коммунальных услуг и т.д. Как следствие, россияне, наконец, на своей шкуре почувствуют, что кремлевская пропаганда им много лет лгала. Что Россия вовсе не непобедима, а Путин – не всесильный царь. И тогда массовых протестов и/или голодных бунтов с перспективой перерастания в гражданскую войну там ожидать стоит".

При этом, учитывая побочный эффект роспропаганды в виде дегуманизации человека, нивелирования и прав и свобод, эти протесты и эта война будут максимально кровавыми и абсолютно лишены смыслов, предполагает эксперт.

"Существа, которые вырвутся из матрицы, будут действовать как зомби в известных голливудских фильмах ужасов. Чем это всё закончится, пока сложно спрогнозировать. Однако Россия в том размере и состоянии, какова она сейчас, станет историей, – уверен Вадим Трюхан. – На ее месте образуется нечто новое. Скорее всего, в виде десятков новых национальных квазигосударственных образований".

Распад России станет возможным как раз путем гражданской войны

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова обращает внимание, что известное выражение "Сделайте россию маленькой снова" (Make russia small again) – уже похоже на действенный план.

"Мы все этого ждем. Скорее всего, этот распад станет возможным как раз путем гражданской войны. И есть такой вариант, что начнется она именно из-за борьбы за власть", – отмечает эксперт.

По ее словам, вагнеровец Пригожин со своей частной армией зэков, Кадыров со своими пособниками-тиктоковцами, недооцененные генералы – всем хочется урвать кусок власти, которую стремительно теряет Путин.

"Каждая республика захочет выйти из этой империи зла и тюрьмы народов – на свободу", ¬ уверена Татьяна Лупова.

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