Оккупанты сообщают о 16 взрывах над Белгородом

Российские СМИ сообщают о якобы работе противовоздушной обороны над Белгородом и насчитали 16 взрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российской пропагандистское информагентство "РИА новости".

В российском Белгороде раздались взрывы, работает ПВО. Фото: Getty Images

"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов" – говорится в сообщении.

В результате обстрела якобы пострадали двое человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Очевидцы заявляют о прилетах в области местного аэропорта. В домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации. Некоторые из взрывов были очень громкими.

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