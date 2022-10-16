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Оккупанты сообщают о 16 взрывах над Белгородом

Российские СМИ сообщают о взрывах в Белгороде

сегодня, 12:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские СМИ сообщают о якобы работе противовоздушной обороны над Белгородом и насчитали 16 взрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российской пропагандистское информагентство "РИА новости".

Оккупанты сообщают о 16 взрывах над Белгородом

В российском Белгороде раздались взрывы, работает ПВО. Фото: Getty Images

"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов" – говорится в сообщении.

В результате обстрела якобы пострадали двое человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Очевидцы заявляют о прилетах в области местного аэропорта. В домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации. Некоторые из взрывов были очень громкими.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пропаганда слетает с катушек – в России будут просить патриарха Кирилла зачислить Жириновского к "лику святых". При этом в партии ЛДПР отказались комментировать данную инициативу.                                                                 

Также издание "Комментарии" сообщало — республика Беларусь (РБ), которая ранее договорилась с Россией о развертывании "общей региональной группировки войск", вводит режим контртеррористической операции после появления сообщений о якобы "планируемых провокациях со стороны некоторых сопредельных государств". Об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей. Правда, белорусский КГБ уже опроверг данную информацию. Но дыма без огня, как известно, не бывает… О чем говорят последние шаги белорусской власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/181995?single
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