"Они уже не люди": российский пропагандист призвал убивать украинских детей

Российский военный и пропагандист Егор Гузенко призвал к убийству украинских детей. Такова реакция Гузенко на украинских школьников, которые пели песню "Батько наш – Бандера". Заявления российского пропагандиста расценивают как призыв к геноциду украинцев.

Российский военный Егор Гузенко. Фото из открытых источников

Российский военный Егор Гузенко также известный под позывным "Тринадцатый" заявил, что украинские дети "уже не люди" и призвал убивать их из-за исполнения песни "Батько наш – Бандера".

"Запомните! У врага нет ни возраста, ни пола. Завтра из этих детей вырастут новые бандеровцы, но их уже не вылечить. Этот вирус лечится только уничтожением зараженных. Они уже не люди", — пишет российский пропагандист в социальных сетях.

На заявления Егора Гузенко отреагировал юрист Института массовой информации Владимир Зеленчук, указавший, что подобные сообщения следует воспринимать как призыв к геноциду.

"Такие публикации являются прямым публичным подстрекательством к совершению преступления геноцида по отношению к украинцам", — указывает Зеленчук.

По его словам, Россия остается подписателем Конвенции о предотвращении преступления геноцида, однако Кремль сознательно поддерживает распространение идей геноцида среди российских военных.

Егор Гузенко – это популярный российский военный и пропагандист, который на своем Telegram-канале "Тринадцатый" имеет более 200 тысяч подписанных пользователей. В социальных сетях россиянин постоянно распространяет антиукраинские заявления.

По данным СМИ, российский пропагандист родом из Ставрополя воевал в Сирии, а в 2015 году присоединился к "ДНР". В 2021 году из газового пистолета выстрелил в прохожего в Санкт-Петербурге, а также является фигурантом нескольких драк в России. Журналист Денис Казанский считает, что Егор Гузенко может быть причастен к смертной казни украинского военного, которому отрезали голову. Россиянин распространял фото, где один из оккупантов держал человеческую голову в руке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отравлении российского пропагандиста, призвавшего сжигать и топить украинских детей.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе генпрокурора объяснили, почему россияне снимают казнь украинских пленных.