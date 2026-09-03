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Опасно ли сегодня летать над Россией: в Кремле сделали новое заявление

Заявление прозвучало на фоне массовых сбоев в работе московских аэропортов - за один вечер были задержаны или отменены около 120 рейсов

3 сентября 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Воздушное пространство России остается безопасным для гражданской авиации, заявил советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков. Его слова прозвучали на фоне сообщений об угрозах для полетов и серьезных перебоях в работе российских аэропортов.

Опасно ли сегодня летать над Россией: в Кремле сделали новое заявление

Авиасообщение в РФ. Фото: из открытых источников

В комментарии прокремлевскому изданию ТАСС Кобяков заявил, что власти якобы приняли максимально возможные меры для защиты пассажиров.

"У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше пространство, уверен, безопасное", — сказал он.

При этом ситуация с российской авиацией в последние дни выглядит значительно менее спокойной. Вечером 2 сентября российские СМИ сообщили о масштабных ограничениях в работе крупнейших аэропортов Москвы. В "Внуково" и "Шереметьево", по опубликованным данным, суммарно было задержано либо отменено около 120 рейсов.

Причины перебоев происходят на фоне продолжающейся войны России против Украины, в которой беспилотники стали одним из основных инструментов поражения и давления на инфраструктуру. Угроза применения дронов уже неоднократно приводила к ограничениям в работе российских аэропортов и временной остановке воздушного движения.

На этом фоне заявления российских чиновников о полной безопасности воздушного пространства выглядят особенно примечательно. С одной стороны, Москва утверждает, что предпринимает все необходимые меры для защиты граждан. С другой – пассажиры сталкиваются с задержками и отменами рейсов.

Таким образом, вопрос о том, насколько российское воздушное пространство действительно остается "безопасным", приобретает не только политическое, но и вполне практическое значение. Особенно для миллионов пассажиров, которые вынуждены учитывать возможные ограничения при планировании перелетов.

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