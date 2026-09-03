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Чи небезпечно сьогодні літати над Росією: у Кремлі зробили нову заяву

Заява прозвучала на тлі масових збоїв у роботі московських аеропортів - за один вечір було затримано або скасовано близько 120 рейсів

3 вересня 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Повітряний простір Росії залишається безпечним для цивільної авіації, заявив радник російського диктатора Володимира Путіна Антон Кобяков. Його слова пролунали на тлі повідомлень про погрози для польотів та серйозні перебої в роботі російських аеропортів.

Чи небезпечно сьогодні літати над Росією: у Кремлі зробили нову заяву

Авіасполучення в РФ. Фото: з відкритих джерел

У коментарі прокремлівському виданню ТАРС Кобяков заявив, що влада нібито вжила максимально можливих заходів для захисту пасажирів.

"У нас вжито максимальних заходів щодо забезпечення повітряної безпеки наших громадян. І наш простір, певен, безпечний", — сказав він.

При цьому ситуація з російською авіацією останніми днями виглядає значно менш спокійною. Увечері 2 вересня російські ЗМІ повідомили про масштабні обмеження у роботі найбільших аеропортів Москви. У "Внуково" та "Шереметьєво", за опублікованими даними, сумарно було затримано або скасовано близько 120 рейсів.

Причини перебоїв відбуваються на тлі війни Росії проти України, що триває, в якій безпілотники стали одним з основних інструментів поразки і тиску на інфраструктуру. Загроза застосування дронів вже неодноразово призводила до обмежень у роботі російських аеропортів та тимчасової зупинки повітряного руху.

На цьому тлі заяви російських чиновників про повну безпеку повітряного простору виглядають особливо примітно. З одного боку, Москва стверджує, що вживає всіх необхідних заходів для захисту громадян. З іншого – пасажири стикаються із затримками та скасуванням рейсів.

Таким чином, питання про те, наскільки російський повітряний простір дійсно залишається "безпечним", набуває не лише політичного, а й цілком практичного значення. Особливо для мільйонів пасажирів, які змушені враховувати можливі обмеження під час планування перельотів.

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