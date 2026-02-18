«Операция, химия и лучевая терапия»: Маргарита Симоньян рассказала об «ураганном течении» онкологической болезни

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян впервые подробно прокомментировала состояние своего здоровья и объяснила изменения во внешнем виде, вызвавшие обсуждение в сети. По ее словам, болезнь приобрела агрессивную форму.

«Операция, химия и лучевая терапия»: Маргарита Симоньян рассказала об «ураганном течении» своей онкологической болезни

"У меня же на фоне переживаемого возникло ураганное течение, как врачи говорят. Потому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы", — написала Симоньян, отметив, что сложное лечение назначают не только для тех, у кого "совершенно маленькая опухоль".

Пропагандистка также ответила на критику своего образа и физического состояния, извинившись за свой вид: "Извините, я не хотела вас оскорбить своим внешним видом". Она опровергла слухи о чрезмерной худобе, объяснив, что наоборот набрала 5 килограммов во время химиотерапии, как и предупреждал онколог, и пока не может их сбросить.

Относительно потери волос Симоньян подтвердила: "Волосы выпали по той же причине". Свой выбор одежды она обосновала комфортом во время лечения, отметив, что носит лосины, потому что они "мягкие и удобные".

Завершая сообщение, она предложила подписчикам и дальше высказывать свои замечания: "Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь". Пропагандистка готовится к длительному курсу реабилитации и гормональной терапии.

