«Операція, хімія та променева терапія»: Маргарита Симоньян розповіла про «ураганний перебіг» онкологічної хвороби

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вперше детально прокоментувала стан свого здоров'я та пояснила зміни у зовнішньому вигляді, які викликали обговорення в мережі. За її словами, хвороба набула агресивної форми.

«Операція, хімія та променева терапія»: Маргарита Симоньян розповіла про «ураганний перебіг» своєї онкологічної хвороби

"У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы", — написала Симоньян, зазначивши, що складне лікування призначають не лише тим, у кого "зовсім маленька пухлина".

Пропагандистка також відповіла на критику свого образу та фізичного стану, перепросивши за свій вигляд: "Извините, я не хотела вас оскорбить своим внешним видом". Вона спростувала чутки про надмірну худину, пояснивши, що навпаки набрала 5 кілограмів під час хіміотерапії, як і попереджав онколог, і поки не може їх скинути.

Щодо втрати волосся Симоньян підтвердила: "Волосы выпали по той же причине". Свій вибір одягу вона обґрунтувала комфортом під час лікування, зазначивши, що носить лосини, бо вони "м'які та зручні".

Завершуючи допис, вона запропонувала підписникам і надалі висловлювати свої зауваження: "Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь". Наразі пропагандистка готується до тривалого курсу реабілітації та гормональної терапії.

