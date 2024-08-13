Оппозиционер Яшин сказал, готов ли освобождать РФ от Путина с оружием в руках

Российский оппозиционер Илья Яшин, освобожденный из тюрьмы во время большого обмена между Западом и РФ, отказался отвечать на вопрос журналиста "Голоса Америки" о том, можно ли освободить Россию от диктатуры Владимира Путина силовым путем. Впрочем, он все же подчеркнул, что никогда не возьмет в руки оружие.

Илья Яшин

“Я – политик, я использую в своей работе, в своей деятельности, политические методы. Я не полевой командир, не генерал, никогда не брал в руки оружие и не собираюсь этого делать. …Пусть каждый действует так, как считает нужным”, — сказал он.

Когда журналист заметил, что граждане сегодня в России не могут выходить на протесты, чтобы выразить свое мнение, Яшин посоветовал "набраться терпения" и "сохранять спокойствие".

Понятно, что сейчас Россия – на пике подавления гражданской активности. Так было и в других странах. Сегодня люди не могут выходить, а потом дамбу прорывают и улицы заполняются людьми, и власть меняется. Давайте наберемся терпения, давайте, что называется, сохранять спокойствие и последовательно добиваться своих целей. Я уверен, что перемены не за горами”, — заявил бывший политзаключенный.

Кроме того, он сказал, что рано или поздно между Украиной и РФ состоятся переговоры. Впрочем, по его словам, именно Киев должен выбрать время, когда идти на них.

"Украине нужно садиться за стол переговоров, когда Украина сама сочтет, что ей нужно садиться за стол переговоров", — сказал Яшин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Яшин также заявил , что Путин напал на Украину не потому, что не любит украинцев, а потому, что Украина захотела быть независимой.



