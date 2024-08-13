Оппозиционер Яшин сказал, готов ли освобождать РФ от Путина с оружием в руках

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Российский оппозиционер Илья Яшин, освобожденный из тюрьмы во время большого обмена между Западом и РФ, отказался отвечать на вопрос журналиста "Голоса Америки" о том, можно ли освободить Россию от диктатуры Владимира Путина силовым путем. Впрочем, он все же подчеркнул, что никогда не возьмет в руки оружие.
Илья Яшин
Когда журналист заметил, что граждане сегодня в России не могут выходить на протесты, чтобы выразить свое мнение, Яшин посоветовал "набраться терпения" и "сохранять спокойствие".
Кроме того, он сказал, что рано или поздно между Украиной и РФ состоятся переговоры. Впрочем, по его словам, именно Киев должен выбрать время, когда идти на них.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Яшин также заявил , что Путин напал на Украину не потому, что не любит украинцев, а потому, что Украина захотела быть независимой.
Новости