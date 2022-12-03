Опрос: сколько россиян поддерживает войну против Украины – хотят ли переговоров

Поддержка войны против Украины среди жителей России с февраля 2022 года практически не изменилась. Но, начиная с октября, большинство россиян хотели бы мирных переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой данные опроса независимого "Левада-центра".

Россияне. Фото: из открытых источников

Российская пропаганда работает и дает неплохие результаты. В конце ноября 74% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине", не поддерживают — 20%.

В ноябре немного увеличилось число сторонников продолжения "военных действий в Украине": если в октябре за это высказывались 36% респондентов, то в ноябре — 41%. Тем не менее, относительное большинство опрошенных (53%) поддерживает переход к мирным переговорам (в октябре — 57%).

При этом в сентябре хотели мирных переговоров 48% жителей России, в августе — 44%. В августе вопрос задавался в несколько иной формулировке.

Социологи "Левада-центра" интересовались мнением россиян 24 — 30 ноября 2022 года. Был опрошен 1601 человек. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

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