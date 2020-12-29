Опубликовано видео, на котором терьер, ценой своей собачьей жизни, спас от волка 10-летнего ребенка

Маленький терьер ценой своей жизни спас от волка десятилетнего мальчика. В социальных сетях появилось видео, демонстрирующее собачью преданность. Известно, что происшествие произошло в посёлке Синдор Республики Коми.

Ребенок находился один на улице. Заметив хищника, мальчик спрятался за сугробом. Когда голодное животное начало приближаться и до мальчика ему оставалось всего несколько метров, от ближайшего строения выбежала небольшая собака породы терьер и с громким лаем кинулся в сторону охотившегося волка. Естественно, силы были неравны — хищник схватил собаку и убежал прочь. А ребенок остался цел и невредим.





Ранее "Комментарии" писали о том, что в Харькове домашний любимец пытался поднять с земли нетрезвого хозяину, который после лишнего выпитого решил поспать на замерзшем земли. Видео собачьих попыток образумить хозяина опубликовали в одном из местных телеграмм-каналов. Большая рыжая собака, похожая на бордоского дога, посидев возле "отца", попытался сдвинуть его с места в сторону дома. Он дергал его за штанину и пытался волочить, но безрезультатно. В конце записи видно, что собака наконец занервничал, и отомстил пьянице.

Кроме того, порталу стало известно о том, что в глубинке России недавно открыли памятник героине русских сказок Алёнке, которая, согласно поверью, основала село Новая Алёновка, которое в будущем превратилось в современный город. Открытие мемориала произошло на День города, когда отмечалось 250-летие населенного города. 2-метровый памятник высотой в два метра произведен из металлоконструкций с элементами художественной ковки.











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