Орбан назначил себя переговорщиком и сообщил, за что благодарен Путину

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Ткачик Олеся
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиции Москвы и Киева по вопросу остановки войны далеки друг от друга, но выразил намерение продолжить работу, чтобы ее все же остановить, об этом он заявил на пресс-конференции с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Орбан и Путин
По его словам, нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны. При этом он заявил, что самый важный шаг сделан – установлен контакт и поэтому он продолжит работать в этом направлении. В то же время известно, что Орбан не имеет полномочий ни от Украины, ни от ЕС, чтобы вести какие-либо переговоры о прекращении войны.
В то же время Путин сообщил, что Орбан проинформировал его о результатах визита в Киев и переговорах с Владимиром Зеленским.
При этом он заявил, что неоднократно говорил о готовности обсуждать политико-дипломатическое урегулирование.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин опять предложил Украине капитулировать.
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