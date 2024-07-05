Орбан назначил себя переговорщиком и сообщил, за что благодарен Путину

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиции Москвы и Киева по вопросу остановки войны далеки друг от друга, но выразил намерение продолжить работу, чтобы ее все же остановить, об этом он заявил на пресс-конференции с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Орбан и Путин

По его словам, нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны. При этом он заявил, что самый важный шаг сделан – установлен контакт и поэтому он продолжит работать в этом направлении. В то же время известно, что Орбан не имеет полномочий ни от Украины, ни от ЕС, чтобы вести какие-либо переговоры о прекращении войны.

"Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Я благодарен господину президенту за откровенную и честную беседу", — сказал венгерский премьер.

В то же время Путин сообщил, что Орбан проинформировал его о результатах визита в Киев и переговорах с Владимиром Зеленским.

"Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией", — сказал диктатор.

При этом он заявил, что неоднократно говорил о готовности обсуждать политико-дипломатическое урегулирование.

"Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопросы именно таким способом. Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин опять предложил Украине капитулировать.



