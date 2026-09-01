В российском Красноярске празднование Дня знаний превратилось в очередной акт милитаристской пропаганды среди несовершеннолетних. Организаторы школьной линейки пригласили выступить перед учащимися так называемого "ветерана СВО". Российский военный не придумал ничего лучше, как связать изучение стрелкового оружия с глобальным доминированием своей культуры.

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"Чтобы весь мир говорил на русском языке, — выдал абсурдное заявление перед детьми русский захватчик, — изучайте устройство автомата Калашникова".

Этот инцидент наглядно продемонстрировал подлинные мотивы и методы идеологической обработки, которую Кремль проводит в учебных заведениях. На очередной имперский выпад агрессора оперативно отреагировал основатель спецподразделения ГУР МО KRAKEN Константин Немичев. Он объяснил, почему Россия настолько сильно привязывает языковой вопрос к военной агрессии и насилию.

"Они прекрасно понимают, что русский язык для них не только средство общения, — подчеркнул украинский военный командир, разбирая подтекст выступления оккупанта. – Это инструмент влияния и экспансии".

По словам Немичева, такие заявления со стороны представителей страны-агрессора являются еще одним напоминанием для украинского общества о важности защиты собственных границ и культуры. Он подчеркнул, что сохранение родного языка в Украине сегодня имеет фундаментальное оборонное значение.

"Поэтому украинский язык — это не вопрос моды или удобства, — резюмировал основатель спецподразделения "KRAKEN". – Это вопрос нашей безопасности и идентичности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на войне против Украины погиб бывший ассистент лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, ставший звездой соцсетей из-за вирусной фразы политика "Сафонов, оплати!". Оккупанту было 35 лет.