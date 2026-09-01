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Зброя замість підручників: у Росії «ветеран СВО» закликав дітей вивчати Калашников заради мовної експансії

Мова як інструмент агресії: Костянтин Немічев відреагував на скандальний виступ окупанта перед російськими школярами

1 вересня 2026, 10:47
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Недилько Ксения

У російському Красноярську святкування Дня знань перетворилося на черговий акт мілітаристської пропаганди серед неповнолітніх. Організатори шкільної лінійки запросили виступити перед учнями так званого "ветерана СВО". Російський військовий не вигадав нічого кращого, як пов'язати вивчення стрілецької зброї з глобальним домінуванням своєї культури.

Зброя замість підручників: у Росії «ветеран СВО» закликав дітей вивчати Калашников заради мовної експансії

Ілюстративне фото

"Щоб увесь світ розмовляв російською, — видав абсурдну заяву перед дітьми російський загарбник, — вивчайте будову автомата Калашникова".

Цей інцидент наочно продемонстрував справжні мотиви та методи ідеологічної обробки, яку Кремль проводить у закладах освіти. На черговий імперський випад агресора оперативно відреагував засновник спецпідрозділу ГУР МО "KRAKEN" Костянтин Немічев. Він пояснив, чому Росія настільки сильно прив'язує мовне питання до військової агресії та насильства.

"Вони чудово розуміють, що російська мова для них — не лише засіб спілкування, — наголосив український військовий командир, розбираючи підтекст виступу окупанта. — Це інструмент впливу та експансії".

За словами Немічева, такі заяви з боку представників країни-агресора є ще одним нагадуванням для українського суспільства про важливість захисту власних кордонів та культури. Він підкреслив, що збереження рідної мови в Україні сьогодні має фундаментальне оборонне значення.

"Саме тому українська мова — це не питання моди чи зручності, — резюмував засновник спецпідрозділу "KRAKEN". — Це питання нашої безпеки та ідентичності".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на війні проти України загинув колишній асистент лідера ЛДПР Володимира Жириновського Олександр Сафонов, який став зіркою соцмереж через вірусну фразу політика "Сафонов, оплати!". Окупанту було 35 років.



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