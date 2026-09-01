Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У російському Красноярську святкування Дня знань перетворилося на черговий акт мілітаристської пропаганди серед неповнолітніх. Організатори шкільної лінійки запросили виступити перед учнями так званого "ветерана СВО". Російський військовий не вигадав нічого кращого, як пов'язати вивчення стрілецької зброї з глобальним домінуванням своєї культури.
Ілюстративне фото
Цей інцидент наочно продемонстрував справжні мотиви та методи ідеологічної обробки, яку Кремль проводить у закладах освіти. На черговий імперський випад агресора оперативно відреагував засновник спецпідрозділу ГУР МО "KRAKEN" Костянтин Немічев. Він пояснив, чому Росія настільки сильно прив'язує мовне питання до військової агресії та насильства.
За словами Немічева, такі заяви з боку представників країни-агресора є ще одним нагадуванням для українського суспільства про важливість захисту власних кордонів та культури. Він підкреслив, що збереження рідної мови в Україні сьогодні має фундаментальне оборонне значення.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на війні проти України загинув колишній асистент лідера ЛДПР Володимира Жириновського Олександр Сафонов, який став зіркою соцмереж через вірусну фразу політика "Сафонов, оплати!". Окупанту було 35 років.