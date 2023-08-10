Основатель "Яндекса", покинувший Россию, откровенно выступил против режима Кремля

Бизнесмен, являющийся основателем "Яндекса" Аркадий Волож, он – четвертый в российском списке Форбс, обнародовал заявление, где первый раз осуждает вторжение РФ на украинскую территорию. В частности, он назвал войну "варварской" и ужасается этому.

Аркадий Волож (фото из открытых источников)

Обращение Воложа обнародовано на телеграмм-канале The Bell. По словам бизнесмена, находящегося под санкциями Европы, он увидел "долю своей ответственности" за поступок РФ.

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"Я категорически против варварского вторжения РФ в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе оттого, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014-го я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", – сказал основатель "Яндекса".

Еще в своем обращении Аркадий Волож заявляет, что члены его команды верили, что они имеют отношение к строительству новой России: "открытой, прогрессивной, интегрированной в глобальную экономику".

"Было много причин, почему мне пришлось помалкивать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сущности. Я против войны" – заявил бывший россиянин.

Это первое, после начала войны, заявление бизнесменом войны. Несколько дней назад в социальных сетях начали обсуждать личный сайт Воложа, где он от крестился от РФ и говорит о себе, как "родившемся в Казахстане израильским техническим предпринимателем".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Великобритания сняла санкции с известного российского олигарха. Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

В документе, опубликованном британским правительством, сообщается, что с 20 июля с Тинькова сняты санкции. В настоящее время его активы разморожены. Также запрет на предоставление трастовых услуг отменен. Тенькову также больше не запрещен въезд в страну.

