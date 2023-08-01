Остались шрамы и рубцы: скандальная российская певица заявила, что ее изуродовал пластический хирург

Опальная исполнительница из РФ Любовь Успенская в шоке от неудачной пластической операции — она жалуется на оставшиеся после операционного вмешательства шрамы и рубцы.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

"Все эти рубцы и шрамы остались. Все это осталось, все это невозможно спрятать. Я все еще хожу летом в жару и ношу платья с рукавами", — передали слова Успенской российские СМИ .

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Теперь другой хирург принялся исправить недостатки, допущенные пластическим хирургом, тоже омолаживающим с помощью пластики другого одиозного артиста Филиппа Киркорова.

"Мы наблюдали деформацию, которая называется "телефонная трубка". Это когда в районе локтя и подмышечной впадине оставлен объем, а в середине плеча его нет. Это первая проблема, которую пришлось решать. Второй проблемой была другая деформация — "крыло летучей мыши". Почему когда человек руку поднимает, у него появляется такая перепонка между рукой, плечом и спиной, как у летучей мыши. Такие деформации возникают, если хирург не имеет достаточно опыта в подобного рода операциях", — прокомментировал хирург осложнения от проведенной пластики певицы Успенской.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пластический хирург исказил российскую певицу , которая поддерживает войну в Украине. Исполнительница из РФ Слава, выступающая за продолжение войны в Украине и осудившая коллег, не поддерживающих путинский режим, пострадала от непрофессионализма врача Тимура Хайдарова. Известный хирург, недавно "слепивший" для Филиппа Киркорова пресс, в ходе операции исказил грудь певице.

Слава в отчаянии рассказала о такой операции красоты, но в то время была "под градусом". Певица курила и нецензурно высказывалась во время съемок, также не стеснялась показать результат ужасающей пластической операции.

