Остался настоящий скелет: российская актриса экстремально похудела (ФОТО)

Российская актриса и участница комедийного шоу "Камеди Клаб" Екатерина Варнава, ранее высказавшаяся против военного вторжения России в Украину, привлекла внимание своим внешним видом, что вызвало негодование у россиян.

Екатерина Варнава (фото из открытых источников)

Обычно стройная Варнава сейчас выглядит почти анорексично и совсем не похожа на себя в прошлом. Пропагандистские СМИ сообщают, что недавно Екатерина призналась, что полгода назад переживала тяжелый период. В то время она впала в депрессию и набрала 25 килограммов, из-за чего даже появились подозрения по поводу ее возможного беременного состояния.

Однако сейчас она резко похудела и выглядит почти болезненной. Некоторые россияне отмечают, что Варнаву сложно узнать и сравнивают ее внешность с видом скелета.

Стоит отметить, что актриса поддержала Украину еще в первые дни вторжения. Она призналась, что была шокирована событиями: "В течение нескольких часов я не понимала, в каком параллельном мире нахожусь... очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег. В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит... разные очень полярные сообщения... от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно... Зачем это все происходит? Зачем?





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддерживающая режим Кремля, испугала своим видом . Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.