От известного кремлевского пропагандиста отказался отец

Борис Корчевников, известный российский ведущий, актер и сторонник режима Путина, рассказал, что годами не общался с отцом, покинувшим его в раннем возрасте. Как сообщают российские СМИ, отец Корчевникова, Вячеслав Орлов, отказался от связи с сыном еще больше 40 лет назад. Орлов, также поддерживавший путинский режим, работал на советском телевидении, руководил театром имени Маяковского, а позже стал президентом Московского драматического театра.

Борис Корчевников (фото из открытых источников)

Корчевников признался, что отец был властным и сильным человеком, много лет наблюдавшим за сыном издалека, не решаясь проявить себя. За несколько минут до смерти Вячеслава Орлова родственникам удалось примириться. Корчевников отметил, что это позволило ему простить отца и помогло отцу спокойно уйти из жизни.

"Когда папа умирал, я был рядом, понимая, что иначе он не сможет с миром уйти, ему нужно и мое прощение, и моя рука", – рассказал Корчевников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тяжелобольный российский пропагандист заговорил о своих похоронах. Борис Корчевников, российский телеведущий и один из главных пропагандистов путинского режима, уже много лет борется с опухолью мозга. После операции он начал стремительно терять слух, что значительно усложнило его работу.

Как он признался в интервью российским СМИ, Корчевников уже начал просить Бога об исцелении, ведь состояние его здоровья влияет на его профессиональную деятельность. Он также задумался о смерти и собственных похоронах.

Корчевников находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии из-за его роли в распространении российской пропаганды при вторжении России в Украину.

