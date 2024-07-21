logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия От известного кремлевского пропагандиста отказался отец
commentss НОВОСТИ Все новости

От известного кремлевского пропагандиста отказался отец

Борис Корчевников ответил, сколько лет не общался с родным человеком

21 июля 2024, 23:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Борис Корчевников, известный российский ведущий, актер и сторонник режима Путина, рассказал, что годами не общался с отцом, покинувшим его в раннем возрасте. Как сообщают российские СМИ, отец Корчевникова, Вячеслав Орлов, отказался от связи с сыном еще больше 40 лет назад. Орлов, также поддерживавший путинский режим, работал на советском телевидении, руководил театром имени Маяковского, а позже стал президентом Московского драматического театра.

От известного кремлевского пропагандиста отказался отец

Борис Корчевников (фото из открытых источников)

Корчевников признался, что отец был властным и сильным человеком, много лет наблюдавшим за сыном издалека, не решаясь проявить себя. За несколько минут до смерти Вячеслава Орлова родственникам удалось примириться. Корчевников отметил, что это позволило ему простить отца и помогло отцу спокойно уйти из жизни.

"Когда папа умирал, я был рядом, понимая, что иначе он не сможет с миром уйти, ему нужно и мое прощение, и моя рука", – рассказал Корчевников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тяжелобольный российский пропагандист заговорил о своих похоронах. Борис Корчевников, российский телеведущий и один из главных пропагандистов путинского режима, уже много лет борется с опухолью мозга. После операции он начал стремительно терять слух, что значительно усложнило его работу.

Как он признался в интервью российским СМИ, Корчевников уже начал просить Бога об исцелении, ведь состояние его здоровья влияет на его профессиональную деятельность. Он также задумался о смерти и собственных похоронах.

Корчевников находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии из-за его роли в распространении российской пропаганды при вторжении России в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости