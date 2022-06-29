От пресс-секретаря Путина ушла богатая жена: что стало причиной раздора в элитах

Спикер Путина уже длительное время демонстрирует миру, что его "вождь живее всех живых". Но, между тем, личная жизнь Пескова, говорят, дает трещины. Об этом сообщает Телеграмм-канал GeneralSVR(reserv). В частности, то, что президентского спикера покинула жена – известная фигуристка и самая богатая жена российского чиновника Татьяна Навка.

Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка (фото из открытых источников)

"На фоне постоянных измен пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его жена Татьяна Навка анонсирует разрыв отношений. Это, конечно, не раскол элит, но раздор в элитах тоже по меньшей мере интересен", — информируют журналисты канала.

Навка стала женой Пескова в 2015 году. В социальных сетях пошли слухи, что пара развелась, потому что вместе очень редко стали появляться на публике. Хотя раньше светились постоянно. У супругов есть общая дочь Надежда. Важно, что до знакомства с Песковым, Татьяна Навка частенько меняла избранников и не беспокоилась, что брала их из семей.

Известная спортсменка жила на "ненавистном" РФ Западе немало – 15 лет. Она, кстати, родилась в украинском городе Днепропетровск и известна здесь как чемпионка Украины среди юниоров по фигурному катанию.

Важно, что в марте 2022 года Соединенные Штаты и власти Японии установили санкции против Татьяны Навки по причине вторжения РФ на Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Песков рассказал, когда мир узнает, что спецоперация в Украине завершена. Боевые действия на территории Украины могут прекратиться только в том случае, когда президент России Владимир Путин считает, что все его поставленные цели выполнены и российским военным можно возвращаться в места постоянной дислокации.

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