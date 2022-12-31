От Путина разослали новогодние методички для росСМИ: в них РФ "побеждает" НАТО

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Кравцев Сергей
В преддверии Нового года в России не забыли о пропаганде. Кремль разослал методички для российских СМИ, в которых страна-агрессор якобы "побеждает" НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Медуза".
Кремль. Фото: из открытых источников
Пропагандистская машина детально написала, как именно росСМИ должны подводить итоги года, методичка разделена на четыре раздела. В разделе "Главное" авторы "рекомендуют" в очередной раз подчеркнуть, что Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России".
Российским СМИ "советуют" говорить, что Запад якобы готовился к атаке на РФ с 2014 года. Полномасштабную войну Кремль, конечно же, называет "спецоперацией", которая проходит, согласно утвержденного Кремлем плану. Российским СМИ не забыли напомнить о так называемой "защите миллионов русских людей".
Также российским СМИ "рекомендуют" говорить о так называемом "успешном достижении целей по демилитаризации и денацификации" нашей страны. НАТО в методичках называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая якобы так и не смогла сломить армию РФ. Однако пропагандистам будет сложно не запутаться в противоречиях. Ведь сначала говорится о том, что РФ "демилитаризует" Украину, но при этом в методичке указано, что "РФ воюет с НАТО".
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