В преддверии Нового года в России не забыли о пропаганде. Кремль разослал методички для российских СМИ, в которых страна-агрессор якобы "побеждает" НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Медуза".

Кремль. Фото: из открытых источников

Пропагандистская машина детально написала, как именно росСМИ должны подводить итоги года, методичка разделена на четыре раздела. В разделе "Главное" авторы "рекомендуют" в очередной раз подчеркнуть, что Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России".

Российским СМИ "советуют" говорить, что Запад якобы готовился к атаке на РФ с 2014 года. Полномасштабную войну Кремль, конечно же, называет "спецоперацией", которая проходит, согласно утвержденного Кремлем плану. Российским СМИ не забыли напомнить о так называемой "защите миллионов русских людей".

"В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России", — указано в методичке, однако о потере Херсона и других территорий в Кремле решили умолчать.

Также российским СМИ "рекомендуют" говорить о так называемом "успешном достижении целей по демилитаризации и денацификации" нашей страны. НАТО в методичках называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая якобы так и не смогла сломить армию РФ. Однако пропагандистам будет сложно не запутаться в противоречиях. Ведь сначала говорится о том, что РФ "демилитаризует" Украину, но при этом в методичке указано, что "РФ воюет с НАТО".

"НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию. В "СВО" ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных", — указано в методичке.

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