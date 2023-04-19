«Отбиатлонились»: Шойгу остался без пафосной забавы из-за «успехов» на фронте

Россия в этом году снова отказалась от проведения любимой игрушки Министра обороны РФ Сергея Шойгу под названием "танковый биатлон". В последний раз он играл в 2021 году, информирует дайджест Центра стратегических коммуникаций, пишут "Комментарии".



Танкового биатлона в этом году в армии РФ не будет

На самом деле "танковый биатлон" – изобретение именно Шойгу, ставшего министром обороны в 2012 году. Тогда он начал уделять большое внимание имиджу русской армии – новая техника, снаряжение и т.д. Хорошую картинку создавали с помощью видеороликов Минобороны РФ и сюжетов об армии на телеканале "Звезда".

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А любопытство последнего танкового биатлона в том, что победителем тогда стал младший сержант Бато Басанов. 14 марта 2022 он погиб в Украине, как и еще один "биатлонист" Алексей Бакулев, которого с победой в 2017 году поздравлял лично Шойгу.

К 18 апреля, по данным проекта Oryx, Россия потеряла более 10055 единиц военной техники. В частности, 1902 танка, из которых было уничтожено 1157, 544 захвачено, 102 покинуто и 99 повреждено.

Топ-3 наибольших потерь бронетехники оккупантами:

• около 100 единиц – во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года;

• 103 единицы, включая 36 танков, – в феврале под Угледаром, когда генерал-полковник Мурадов приказал бросить армию на минные поля;

• 80 единиц – в мае 2022 года, во время переправы через Северский Донец.

Напомним, "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты предупреждают своих союзников по НАТО, что они должны быть начеку, ведь российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие для "управляемой" эскалации.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что упоры Кремля получили почтой статуэтки. О получении активистами российской пропаганды своеобразных "меток", которые ассоциируются с предсмертным подарком Татарскому.

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