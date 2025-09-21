logo

Отца Путина заставили жениться на его матери: что известно о шокирующем эпизоде
commentss НОВОСТИ Все новости

Отца Путина заставили жениться на его матери: что известно о шокирующем эпизоде

Отец Владимира Путина был вынужден жениться на его матери после того, как случайно выбил ей глаз.

21 сентября 2025, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Немецкое издание Bild обнародовало новые детали из жизни родителей Владимира Путина. Как оказалось отец будущего российского диктатора Владимир Спиридонович был вынужден жениться на его матери Марии Ивановной после того, как случайно нанес ей серьезную травму вилами по голове.

Отца Путина заставили жениться на его матери: что известно о шокирующем эпизоде

Путин со своими родителями. Фото из открытых источников

Журналисты-расследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге "Царь собственной персоной" описали курьезный случай, когда отец Путина выбил глаз его матери. Инцидент произошел около 1928 года в деревне Тургиново Тверской области. По словам авторов, 17-летняя Мария Ивановна пригласила Владимира Спиридоновича домой, но он пришел вместе с компанией друзей. Девушка испугалась и отказывалась их пускать, тогда юноши начали ломать ворота вилами. Один из ударов случайно попал Марии в лицо, и травма была настолько серьезна, что врачи были вынуждены удалить ей глаз.

Мать Марии пригрозила судебными исками, если обидчик не женится на ее дочери. Владимир Спиридонович согласился на брак. Пара переехала в Ленинград, где отец работал на заводе. На редких фотографиях мать Путина Мария Ивановна почти всегда отворачивается, чтобы скрыть поврежденный глаз.

Обнародованные данные противоречат официальной биографии Владимира Путина. В частности, российский диктатор утверждал, что никогда не видел отца пьяным и не слыхал от него грубого слова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический деятель Олесь Доний подсчитал, сколько еще может прожить Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали, что у Путина нашли несовершеннолетнюю любовницу. Кремль до сих пор платит ее семье за молчание.



