Батька Путіна змусили одружитися з його матір’ю: що відомо про шокуючий епізод

Німецьке видання Bild оприлюднило нові деталі з життя батьків Володимира Путіна. Як виявилося батько майбутнього російського диктатора Володимир Спіридонович був змушений одружитися з його матір'ю Марією Іванівною після того, як випадково завдав їй серйозної травми вилами по голові.

Путін зі своїми батьками. Фото з відкритих джерел

Журналісти-розслідувачі Роман Баданін та Михайло Рубін у своїй книзі "Царь собственной персоной" описали курйозний випадок, коли батько Путіна вибив око його матері. Інцидент стався близько 1928 року в селі Тургіново Тверської області. За словами авторів, 17-річна Марія Іванівна запросила Володимира Спиридоновича додому, але він прийшов разом з компанією друзів. Дівчина злякалася і відмовлялася їх пускати, тоді юнаки почали ламати ворота вилами. Один із ударів випадково потрапив Марії в обличчя, і травма була настільки серйозною, що лікарі були змушені видалити їй око.

Мати Марії пригрозила судовими позовами, якщо кривдник не одружиться з її донькою. Володимир Спиридонович погодився на шлюб. Пара переїхала до Ленінграда, де батько працював на заводі. На рідкісних фотографіях мати Путіна Марія Іванівна майже завжди відвертається, аби приховати пошкоджене око.

Оприлюднені дані суперечать офіційній біографії Володимира Путіна. Зокрема, російський диктатор стверджував, що ніколи не бачив батька п’яним і не чув від нього грубого слова.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що політичний діяч Олесь Доній підрахував, скільки ще може прожити Володимир Путін.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна знайшли неповнолітню коханку. Кремль досі платить її сім'ї за мовчання.