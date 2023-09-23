Отголоски мятежа Пригожина: кого из топ-чиновников трясет ФСБ

Работники ФСБ РФ проверяют чиновников Росгвардии на причастность к мятежу главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ФСБ. Фото: из открытых источников

22 сентября российский инсайдерский источник заявил, что ФСБ проводит расследование в отношении должностных лиц Росгвардии. Причиной тому стало то, что Росгвардия якобы позволила "Вагнеру" прятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после подавления мятежа.

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Источник утверждает, что неустановленный генерал по имени Роман контролировал хранение до четырех крупных контейнеров военной техники "Вагнера" возле полигона Росгвардии в районе Казачьего стана.

В ISW также считают, что Кремль преследует цель консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии после мятежа "Вагнера", используя для этого Росгвардию.

"Министерство обороны России объявило 27 июня о подготовке к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнера" неопределенным подразделениям российских войск в тот же день, когда глава Росгвардии Виктор Золотов объявил, что Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки", — отмечают аналитики.

А в июле российское правительство также официально передало спецподразделение "Гром" Федеральной службы по контролю за наркотиками (МВД России) под контроль Росгвардии.

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