Может ли Россию захлестнуть дестабилизация – о чем говорят заявление Путина и Данилова

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы уже справилась с западными санкциями, а рост ВВП пошел верх. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что в РФ назревает новый мятеж, который завершится ее фрагментаций. И то ли тяжелая болезнь, то ли смерть верного Кремлю чеченского царька Рамзана Кадырова является, по мнению Данилова, один из факторов, которые также будут влиять на эти процессы. Как оцениваете путинские и даниловские заявления? Кто из них ближе к истине? Как события в РФ могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дестабилизация в России – это пока преждевременно
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж акцентирует, что, если Россия и восстановила экономическую стабильность, то лишь в смысле того, что ей пока удалось избежать кризиса. При этом, отмечает он, параметры, установленные финансово-экономическим блоком Кремля, значительно ниже тех, что имеются в цивилизованных странах. И даже по сравнению с тем, что было в РФ до широкомасштабного вторжения в Украину.
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"Так что относительный рост ВВП тут – лишь в сравнении с падением годичной давности. Причем, рост в полпроцента-процент — это вообще в рамках статистической погрешности. К тому же, отмечается он лишь в отдельных отраслях — ВПК (что понятно, его перегружают работой), энергетики (торговля с Азией ресурсами со значительными скидками) и частично — аграрного сектора (в том числе за счет украденного в Украине и блокирование нашего экспорта). Спасителями России тут выступают Китай, Индия, Турция, с которыми у нее в разы вырос торговый оборот", – поясняет эксперт.
Сказывается и рост цен на ту же нефть на мировых рынках – до 100 долларов за баррель. При том, что российскую покупать, согласно западным санкциям, дороже 60 долларов за баррель нельзя. А потому ее активно скупает та же Индия. Подорожал и газ, который активно закупают у россиян те же китайцы. Фактически, торговля с так называемым Глобальным Югом (а это – треть мира, который), не присоединившимся к санкциям, позволяет стране-агрессору удержаться на плаву.
"Но о технологическом развитии, даже в системе ВПК, говорить не приходится. В качественном смысле тут наблюдается серьезное падение. Которое будет лишь усугубляться. Даже бытовые приборы – качественные, западные или японские, южнокорейские – стали для россиян недоступны. А "импортозамещение" выглядит скорее издевательством. И засилье китайской продукции тут точно – не о росте качества. Так что сказки об экономическом росте в РФ – это исключительно пропагандистские месседжи, не имеющие ничего общего с действительностью, призванные успокоить общество. Что-то в стиле "специальная военная операция идет по плану". Хоть всем давно понятно, что – и близко не по плану", – подчеркивает Николай Маломуж.
На самом деле, продолжает он, экономический формат роста очень слабый, а технологически – и вовсе наблюдается мощный откат. Ну, а сжигание огромных средств на войну, а не на укрепление экономики, приведет к еще большему сползанию к неминуемому кризису. Он – вопрос времени.
"Что касается дестабилизации в России, которую прогнозирует Данилов, это пока преждевременно, – считает генерал. – В данный момент таких факторов не просматривается. Даже если не станет Кадырова (а пока мы лишь имеем информацию о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем
), это не станет дестабилизирующим фактором. Кремль давно взял Чечню под контроль. И Кадыров не является тем лидером, который определял бы ситуацию. Некогда он пытался диктовать свои условия Путину. Но его сумели прижать, вынудив играть по правилам Москвы".
Если на то пошло, отмечает эксперт, Кадыров в последнее время стал головной болью и для Кремля, и для спецслужб, и для военных. Он многим насолил. Потому путинский режим проводил активную работу по наводнению Чечни своими кадрами, агентурой, вплетал верных людей в военные структуры.
"Да, смерть Кадыров может вызвать определенную дестабилизацию, но вряд ли – глобального характера. Тем более, что российская власть работает на опережение. Конечно, если бы "взорвалась" Чечня, мог бы подхватить тенденцию Дагестан, Татарстан и другие. Пошла бы цепная реакция. Но пока, по нашим данным, условия для этого не вызрели", – рассказывает Николай Маломуж.
По его словам, отдельные протесты – стихийные – могут быть и в случае новой волны мобилизации. Потому Путин и боится проводить ее массово.
"Пока больше ориентации на сговор элит (военных, спецслужб, олигархов, отдельных политиков). Они могут искать пути смещения Путина, устранения его. Пытаться выйти на закулисные договоренности с Западом о перспективах мира и сохранения относительной стабильности в РФ. Ну, а самый большой детонатор для подрыва путинского режима и относительной стабильности в стране-агрессоре – это украинские системные успехи на фронте. Например, когда мы освободим Бахмут, Запорожскую и Херсонскую области, зайдем в Крым", – констатирует генерал.
Ферментация РФ абсолютно возможна
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:
"Если российский ВВП и взлетел, то – отрицательно. Только задумайтесь – страна, которая имела всё для своего развития (базу, которая осталась от советского союза, деньги, людей, огромные ресурсы, нормальные торговые отношения со всем миром), вместо этого – ворует технологии, покупает беспилотники в Иране, выпрашивает снаряды в Северной Корее. А солдаты "второй армии мира", вторгаясь в Украину, впервые видят унитазы и греют ворованные электрочайники на газовых плитах. У них до сих пор на вооружении "буханки" и аптечки от 60 года. Вся эта страна держится только на ненависти ко всем вокруг. Дети воспитываются в пропаганде войны в стиле – "умри за родину, сынок". Не живи, и развивайся, а – родись и умри. Так что все их заявления – это фальшь и ложь".
По мнению эксперта, в стране-агрессоре не только самолеты и ВВП отрицательно поднимаются, там даже развитие – отрицательное. Поэтому, считает Татьяна Лупова, ферментация РФ абсолютно возможна.
"Что касается вероятной смерти Кадырова, то обрадоваться ей так сильно, как этому порадуются свободные чеченцы, не сможем даже мы – при всех обстоятельствах. Так что с нетерпением ждем перемен и развала российской империи", – констатирует эксперт.
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