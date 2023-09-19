Может ли Россию захлестнуть дестабилизация – о чем говорят заявление Путина и Данилова

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы уже справилась с западными санкциями, а рост ВВП пошел верх. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что в РФ назревает новый мятеж, который завершится ее фрагментаций. И то ли тяжелая болезнь, то ли смерть верного Кремлю чеченского царька Рамзана Кадырова является, по мнению Данилова, один из факторов, которые также будут влиять на эти процессы. Как оцениваете путинские и даниловские заявления? Кто из них ближе к истине? Как события в РФ могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дестабилизация в России – это пока преждевременно

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж акцентирует, что, если Россия и восстановила экономическую стабильность, то лишь в смысле того, что ей пока удалось избежать кризиса. При этом, отмечает он, параметры, установленные финансово-экономическим блоком Кремля, значительно ниже тех, что имеются в цивилизованных странах. И даже по сравнению с тем, что было в РФ до широкомасштабного вторжения в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Так что относительный рост ВВП тут – лишь в сравнении с падением годичной давности. Причем, рост в полпроцента-процент — это вообще в рамках статистической погрешности. К тому же, отмечается он лишь в отдельных отраслях — ВПК (что понятно, его перегружают работой), энергетики (торговля с Азией ресурсами со значительными скидками) и частично — аграрного сектора (в том числе за счет украденного в Украине и блокирование нашего экспорта). Спасителями России тут выступают Китай, Индия, Турция, с которыми у нее в разы вырос торговый оборот", – поясняет эксперт.

Сказывается и рост цен на ту же нефть на мировых рынках – до 100 долларов за баррель. При том, что российскую покупать, согласно западным санкциям, дороже 60 долларов за баррель нельзя. А потому ее активно скупает та же Индия. Подорожал и газ, который активно закупают у россиян те же китайцы. Фактически, торговля с так называемым Глобальным Югом (а это – треть мира, который), не присоединившимся к санкциям, позволяет стране-агрессору удержаться на плаву.

"Но о технологическом развитии, даже в системе ВПК, говорить не приходится. В качественном смысле тут наблюдается серьезное падение. Которое будет лишь усугубляться. Даже бытовые приборы – качественные, западные или японские, южнокорейские – стали для россиян недоступны. А "импортозамещение" выглядит скорее издевательством. И засилье китайской продукции тут точно – не о росте качества. Так что сказки об экономическом росте в РФ – это исключительно пропагандистские месседжи, не имеющие ничего общего с действительностью, призванные успокоить общество. Что-то в стиле "специальная военная операция идет по плану". Хоть всем давно понятно, что – и близко не по плану", – подчеркивает Николай Маломуж.

На самом деле, продолжает он, экономический формат роста очень слабый, а технологически – и вовсе наблюдается мощный откат. Ну, а сжигание огромных средств на войну, а не на укрепление экономики, приведет к еще большему сползанию к неминуемому кризису. Он – вопрос времени.

это не станет дестабилизирующим фактором. Кремль давно взял Чечню под контроль. И Кадыров не является тем лидером, который определял бы ситуацию. Некогда он пытался диктовать свои условия Путину. Но его сумели прижать, вынудив играть по правилам Москвы". "Что касается дестабилизации в России, которую прогнозирует Данилов, это пока преждевременно, – считает генерал. – В данный момент таких факторов не просматривается. Даже если не станет Кадырова (а пока мы лишь имеем информацию о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем ),

Если на то пошло, отмечает эксперт, Кадыров в последнее время стал головной болью и для Кремля, и для спецслужб, и для военных. Он многим насолил. Потому путинский режим проводил активную работу по наводнению Чечни своими кадрами, агентурой, вплетал верных людей в военные структуры.

"Да, смерть Кадыров может вызвать определенную дестабилизацию, но вряд ли – глобального характера. Тем более, что российская власть работает на опережение. Конечно, если бы "взорвалась" Чечня, мог бы подхватить тенденцию Дагестан, Татарстан и другие. Пошла бы цепная реакция. Но пока, по нашим данным, условия для этого не вызрели", – рассказывает Николай Маломуж.

По его словам, отдельные протесты – стихийные – могут быть и в случае новой волны мобилизации. Потому Путин и боится проводить ее массово.

"Пока больше ориентации на сговор элит (военных, спецслужб, олигархов, отдельных политиков). Они могут искать пути смещения Путина, устранения его. Пытаться выйти на закулисные договоренности с Западом о перспективах мира и сохранения относительной стабильности в РФ. Ну, а самый большой детонатор для подрыва путинского режима и относительной стабильности в стране-агрессоре – это украинские системные успехи на фронте. Например, когда мы освободим Бахмут, Запорожскую и Херсонскую области, зайдем в Крым", – констатирует генерал.

Ферментация РФ абсолютно возможна

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Если российский ВВП и взлетел, то – отрицательно. Только задумайтесь – страна, которая имела всё для своего развития (базу, которая осталась от советского союза, деньги, людей, огромные ресурсы, нормальные торговые отношения со всем миром), вместо этого – ворует технологии, покупает беспилотники в Иране, выпрашивает снаряды в Северной Корее. А солдаты "второй армии мира", вторгаясь в Украину, впервые видят унитазы и греют ворованные электрочайники на газовых плитах. У них до сих пор на вооружении "буханки" и аптечки от 60 года. Вся эта страна держится только на ненависти ко всем вокруг. Дети воспитываются в пропаганде войны в стиле – "умри за родину, сынок". Не живи, и развивайся, а – родись и умри. Так что все их заявления – это фальшь и ложь".

По мнению эксперта, в стране-агрессоре не только самолеты и ВВП отрицательно поднимаются, там даже развитие – отрицательное. Поэтому, считает Татьяна Лупова, ферментация РФ абсолютно возможна.

"Что касается вероятной смерти Кадырова, то обрадоваться ей так сильно, как этому порадуются свободные чеченцы, не сможем даже мы – при всех обстоятельствах. Так что с нетерпением ждем перемен и развала российской империи", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — что произойдет в РФ, если Кадырова не станет – стоит ли переживать Путину.



