Откат на 100 лет назад: в России признали дефолт по суверенному долгу

Впервые с 1918 года Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Дефолт в России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, объявление Россией дефолта стало результатом беспрецедентных санкций Запада против Москвы. Фактически весь цивилизованный мир перекрыл пути платежей зарубежным кредиторам. Россия оказалась в этом плане в изоляции.

Аналитики отмечают, 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, подлежащих выплате 27 мая, а в случае его пропуска крайний срок считается событием дефолта. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.



27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.



Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.



После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. 23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

В случае, если проспекты эмиссии не предусматривают рублевые выплаты, а валютные не поступят на счета кредиторов до конца льготного периода сроком в месяц, это будет означать дефолт России.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по внутреннему долгу в размере $40 млрд.

В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи в 1918 году.

Читайте на портале "Комментарии" — президент России Путин, как угорелый примчался в Кремль для экстренного заявления: пресс-секретарь Песков отрицает, что так было.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление: в Кремле по Беларуси уже все решили.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!