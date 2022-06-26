Путин примчался в Кремль для экстренного заявления: что произошло

Ряд российских СМИ, словно по команде сообщили, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Кремль, чтобы сделать важное заявление, о котором ранее не анонсировалось. Сама собой сразу стала напрашиваться параллель с тем заявлением, которое Путин сделал, объявляя широкомасштабную войну Украине, после чего 24 февраля и произошло вторжение. Как передает портал "Комментарии", позже появилось разъяснение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, его слова цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Песков возразил СМИ, которые распространили информацию об экстренном заявлении Путина. По словам Дмитрия Пескова, Путин прибыл в Кремль по своим вопросам, а не для того, чтобы сделать экстренное заявление. В чем срочность приезда лидера россиян в Кремль Песков не объяснил.

В российских же пабликах все равно продолжило распространяться видео, как кортеж Путина мчится в Кремль по улицам Москвы.

Отметим, предшествовало такой новости то, что президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, по итогам которых было сделано ряд заявлений.

Лукашенко сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "похожа на объявление войны" и что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "вражеские действия" Литвы.

Путин заверил, что Россия предоставит соответствующее вооружение для белорусской армии, чтобы усилить так называемую оборону "Союзного государства" на фоне агрессивных действий Запада.

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