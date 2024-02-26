Отказала половина тела: российский продюсер попал в реанимацию

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Лиля Воробьева
Известный в России продюсер Бари Алибасов сейчас находится в больнице. В последние дни музыкант постоянно сетовал на сильную головную боль, позже состояние продюсера ухудшилось. Теперь Алибасов находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Бари Алибасов (фото из открытых источников)
Сообщается, что после перенесенного инсульта медики диагностировали музыку прогрессирующую церебральную недостаточность. В результате у продюсера начала отказывать половина тела.
Еще вчера у Алибасова началось нарушение речи, он не понял, где находится. Но был в сознании и все время звал жену.
После нападения музыкант упал на бок, и медики в срочном порядке назначили дополнительное исследование.
В этой ситуации Алибасов не выходит на связь с поклонниками и не сообщает о своем самочувствии.
В России Бари Алибасов известен как основатель музыкальных групп "Интеграл" и "На-на". В последние годы он не появляется на сцене из-за плохого состояния здоровья. Музыкант в последнее время часто попадает в больницу – то имея низкое давление, то после передозировки с "Виагрой", то с другими травмами.
Говорили, что Алибасов теперь уже не зарабатывает деньги, а живет за счет сохранений, которые успел накопить раньше, когда занимался активной творческой деятельностью.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский рэпер попал в серьезное ДТП . Известный рэпер и бывший украинец Баста недавно стал жертвой жестокого дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге. Баста на своем автомобиле Maybach столкнулся с водителем Kia.
Во время столкновения авто рэпера вынесло в сугроб, но ни он, ни другой водитель авто не пострадал. При этом Василий Вакуленко (настоящая фамилия рэпера) находился на заднем сидении Maybach во время столкновения на участке Южной дороги. Это обстоятельство спасло ему жизнь.
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