Отключение РФ от системы SWIFT в случае военной агрессии: эксперты оценили последствия

Как повлияет на РФ отключение от SWIFT, фото из открытых источников

В случае открытой российской агрессии против Украины (вторжения) коллективным Западом обсуждается возможность отключению РФ от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Пойдет ли Запад на этот шаг в случае агрессии? Действительно ли это серьезная угроза? Как РФ может отреагировать? Были ли прецеденты?

Отключение России от SWIFT приведет и к серьезным финансовым потерям на самом Западе

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса акцентирует, что Запад пойдет на этот шаг, лишь если РФ снова совершить вторжение на территорию Украины.

"Речь идет о повторении ситуации 2014 года. Страны Запада четко завили, что только в этом случае они будут рассматривать такую меру как отключение РФ от SWIFT. Угроза серьезная, но подвязана к конкретным условиям, которые могут не наступить. И, надеемся, не наступят", – отмечает эксперт.

По его мнению, до сих пор это не сделали, поскольку такой шаг означал бы полномасштабную конфронтацию России с Западом.

"Это могло бы спровоцировать РФ на ответные шаги – и она могла бы пойти на ту же вооруженную эскалацию, почувствуй усиление санкций. Думаю, именно по этой причине никто не будет этого делать просто так. Тем более, нужно понимать, что отключение России от SWIFT приведет и к серьезным финансовым потерям на самом Западе. США, страны ЕС тоже пострадают, если пойдут на такой шаг", – поясняет Илия Куса.

Он уверен, что даже если при худшем сценарии РФ отключат от SWIFT – это не будет для нее смертельным ударом.

"Первичный шок, как и от санкций в 2014-м, возможен. Будет определенная проблема, связанная с финансовыми трудностями, ослаблением рубля. Но через какое-то время россияне найдут способ и эту меру обойти, – считает эксперт. – Хоть это будет намного сложнее, чем обход ряда санкций, вводимых против РФ с 2014 года".

Большинство расчетов РФ в валюте с контрагентами по всему миру будет затруднено

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отмечает:

"Судя по последним заявлениям, Запад по этому вопросу настроен решительно. С учетом того, что США и страны западной Европы не готовы на военную защиту Украины в случае агрессии РФ, отключение от SWIFT – практически единственный возможный достаточно жесткий ответ. И в случае агрессии с достаточно высокой вероятностью он будет применен".

Прецеденты, по словам эксперта, уже есть – отключение от системы банков Северной Кореи и Ирана.

"У России на этот случай существует национальный аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Благодаря этой системе межбанковские расчеты внутри РФ сохранятся, – поясняет Вадим Иосуб. – Кроме того, к этой системе подключены почти все белорусские банки, а также по одному банку из Турции, Франции, Японии, Швеции, Кубы. Возможна интеграция этой системы с аналогичной системой из Китая. Однако большинство расчетов РФ в валюте с контрагентами по всему миру будет затруднено вплоть до полной невозможности".

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