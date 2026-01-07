logo

Россия Открыто поддерживают войну и оккупацию Украины: ГУР обновило список рупоров Кремля
Открыто поддерживают войну и оккупацию Украины: ГУР обновило список рупоров Кремля

В разделе "Рупоры кремля" портала War&Sanctions опубликованы данные о еще 11 российских деятелях культуры и медиасферы

7 января 2026, 11:31
Автор:
Кравцев Сергей

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации обнародовали новую подборку российских публичных лиц, которые открыто поддержали войну против Украины и оккупацию украинских территорий.

Как сообщает ГУР МО Украины, в разделе "Рупоры кремля" портала War&Sanctions размещены данные о еще 11 российских деятелях культуры и медиасферы. В список вошли актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры и композиторы, которые поддерживают путинский режим и распространяют пропагандистские нарративы.

Среди фигурантов: известный российский актер Сергей Безруков, который участвует в агитационных мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины для "поддержания боевого духа" российских военных. Также в списке певица Виктория Цыганова – исполнительница песен, ставших символами ЧВК "Вагнер" и российских военных операций в Украине.

Кроме того, в перечень включена Екатерина Мизулина — член общественной палаты РФ и директор "Лиги безопасного интернета", которая выступает за ограничение свободы слова в России и активно продвигает дезинформацию о войне против Украины.

Сейчас раздел "Рупоры кремля" портала War&Sanctions содержит информацию уже о 161 российском пропагандисте, которые оправдывают агрессию РФ, поддерживают военные преступления и пытаются влиять на общественное мнение в разных странах мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Совете Федерации РФ блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропагандистскую рекламу. Об этом говорится в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.




Источник: https://t.me/DIUkraine/7675
