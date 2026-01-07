Відкрито підтримують війну та окупацію України: ГУР оновило список рупорів Кремля

Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Центром протидії дезінформації оприлюднили нову добірку російських громадських осіб, які відкрито підтримали війну проти України та окупацію українських територій.

Путін та Безруков. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє ГУР МО України, у розділі "Рупори кремля" порталу War&Sanctions розміщені дані про ще 11 російських діячів культури та медіасфери. До списку увійшли актори, співаки, артисти театру та балету, продюсери та композитори, які підтримують путінський режим та поширюють пропагандистські наративи.

Серед фігурантів: відомий російський актор Сергій Безруков, який бере участь у агітаційних заходах на тимчасово окупованих територіях України для підтримки бойового духу російських військових. Також у списку співачка Вікторія Циганова – виконавиця пісень, які стали символами ПВК "Вагнер" та російських військових операцій в Україні.

Крім того, до переліку включено Катерину Мізуліну — члена громадської палати РФ і директора "Ліги безпечного інтернету", яка виступає за обмеження свободи слова в Росії та активно просуває дезінформацію про війну проти України.

Зараз розділ "Рупори кремля" порталу War&Sanctions містить інформацію вже про 161 російського пропагандиста, які виправдовують агресію РФ, підтримують військові злочини та намагаються впливати на громадську думку у різних країнах світу.

