"Отношения в плачевном состоянии": как Кремль оценивает сотрудничество США и России

Кремль в понедельник, 6 декабря, назвал состояние отношений США и России "достаточно плачевным" накануне видеозвонка между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, когда они будут обсуждать напряженность вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

Флаги России и США - фото из открытых источников

В течение последнего месяца американские чиновники указывали на необычные перемещения российских войск вблизи Украины и выражали обеспокоенность по поводу возможного российского вторжения. Москва отвергла эти обвинения как нагнетание страха.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ползучее расширение НАТО до границ России, и долгосрочные гарантии безопасности, которые требует Москва от Запада, будут рассмотрены на звонке во вторник, 7 декабря.

Путин заявил, что хочет юридически обязывающих гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток, а также обязательства, что определенные виды оружия не будут размещены в странах, близких к России, включая Украину.

Ожидается, что Путин обсудит возможность проведения еще одного саммита США и России. В последний раз лидеры государств встречались на саммите в июне в Женеве.

"Им нужно будет обсудить, как реализуются договоренности, которых они достигли в Женеве, пересмотреть, что реализуется полностью, а что требует дополнительной работы. Конечно, это двусторонние отношения, которые остаются в достаточно плачевном состоянии. А затем в повестке дня стоят значительные вопросы. В первую очередь, напряженность вокруг Украины, тема продвижения НАТО к нашим границам и инициатива президента Путина по гарантиям безопасности ", — сказал Песков журналистам.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеозвонок во вторник, 7 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!