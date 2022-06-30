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Отныне ни американцам, ни ЕС веры нет: Лавров сделал заявление о новой конфронтации с Западом

Сергей Лавров заявил, что все механизмы, десятилетиями создававшиеся между РФ и ЕС теперь разрушены

сегодня, 19:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал мнение своего белорусского коллеги Владимира Макея о том, что между Россией и Западом уже опускается "железный занавес". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский "Интерфакс". 

Отныне ни американцам, ни ЕС веры нет: Лавров сделал заявление о новой конфронтации с Западом

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Говоря о "железном занавесе" между Россией и Западом Сергей Лавров отметил, что он уже практически опустился. 

"Пусть они (Запад) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", — сказал Лавров на пресс-конференции в Минске.

Российский дипломат подчеркнул, что фактически, начиная с 2014 года отношений между Россией и Европейским Союзом "в сущности не существует".

Сергей Лавров поспешил обвинить ЕС в том, что Запад разрушил все механизмы, десятилетиями создававшиеся между РФ и Западом. Министр пояснил, что он имеет в виду и саммиты, которые дважды в год проходили, и заседания правительства России и Еврокомиссии, и совместные пространства, которыми выстраивались четыре "дорожных карты", двадцать секторальных диалогов, безвизовый диалог. Теперь все это разрушено в один миг.

"Скажу лишь, что отныне и дальше ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем делать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях", – резюмировал Лавров.

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Источник: https://www.interfax.ru/
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