Россия снова не при делах и с НАТО нет проблем – о чем новые оправдания Путина

Российский диктатор Владимир Путин во время саммита Каспийской пятерки в столице Туркменистана (Ашхабад) выдал очередную порцию провокационных заявлений относительно войны в Украине. Так, по его словам, РФ якобы не обстреливала торговый центр в Кременчуге и вообще не обстреливает объекты гражданской инфраструктуры. А в целях итак называемой "спецоперации" якобы никаких изменений не произошло: захватить Донбасс и получить некие "гарантии безопасности" для России. Прокомментировал и грядущее вступление Швеции и Финляндии в НАТО, отметив, что с ними у Кремля нет никаких разногласий, но они есть с Украиной. Как оцениваете подобные заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как только ФСБ-шник начинает кого-то успокаивать, называть партнерами, нужно еще больше готовиться в войне

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен: всё, что сейчас говорит Путин – дымовая завеса для продолжения террора. Как в Украине, так и против других стран.

"Как только ФСБ-шник начинает кого-то успокаивать, называть партнерами, нужно еще больше готовиться в войне. Данные путинские заявления говорят лишь о том, что Россия продолжит террор и войну", – предупреждает Айдер Муждабаев.

По его словам, выход из ситуации лишь один – бить российскую армию до ее полной потери боеспособности. Во всех точках мира, включаю Сирию, ставшую, по сути, одним из форпостов РФ. Что и доказала, признав т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Все действия путинского режима, России в целом, говорят о том, данное государство не имеет будущего

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов поясняет:

"Логика поведения Путина в последнее время мало чем отличается от той, что была практически во всё время его правления. Это логика правителя страны, которая считает себя пупом земли. И любой правитель России будет – так или иначе – находится в такого рода параноидальной парадигме. Я не раз говорил о том, что не Путин сделал Россию такой, а сама шовинистическая, имперская Россия неминуемо плодит всякого рода иванов грозных, петров первых, сталиных, путиных. Так что Путин попросту продолжает традиционную российскую политику, но в совершенно других, изменившихся условиях. Мир уже осознал угрозу. Мир вооружается сам, вооружает Украину, продолжает давить РФ санкциями. Однако признать свои ошибки и остановить войну Путин не может. Тем более, что внутри РФ растет запрос на то, чтобы еще больше убивать, насиловать и грабить украинцев".

По словам эксперта, Путин понимает, что в мире нет такого судебного пристава, который за военные преступления привел бы его и его сообщников в суд в Гааге. И, как это водится не только в России, но и в любой стране с сорвавшимися с цепи правителями, – куражится.

"Он цинично лжет, в очередной раз рассказывая, что российские оккупанты не попадают в Украине по жилым домам, торговым центрам. Что они, мол, работают исключительно по "военным целям". Что тактика якобы может быть разной, Украину они дожмут, а всё это варварство якобы чуть ли не ради исключительно "народа Донбасса". Совершенно забыв о том, что еще недавно целью глобальной войны, которую РФ ведет против всего цивилизованного мира (хоть горячая фаза проходит по Украине), называлось – заставить НАТО отодвинуться на позиции до 1997 года. А тут вдруг оказывается, что ничего страшного нет в приеме в Альянс Швеции и Финляндии. С ними, как уверяет Путин, проблем у РФ нет… И НАТО в такой интерпретации Путина выглядит чуть ли не как дружественная, мирная организация. Несмотря на то, что российская агрессия против Украины, начиная с 2014 года, оправдывалась тем, что НАТО расширяет свое влияние", – подчеркивает Валерий Дымов.

Он акцентирует, что все действия путинского режима, России в целом, говорят о том, данное государство не имеет будущего. Что империя ищет смыслы в прошлом. А потому ее история подходит к концу.

"Мы видим просто затянувшуюся агонию. Россия, которая еще недавно считала, что может диктовать условия Западу, что будет чуть ли не главенствовать над новым миропорядком, скатывается к сателлиту Востока", – констатирует эксперт.

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