Отработала "штатно": несмотря на атаку дронов Путин похвалил ПВО

Российский президент лично прокомментировал состоявшуюся 30 мая атаку дронов на Москву. Несмотря на все, он похвалил работу российской системы ПВО. Соответствующие слова Путина цитируют российские СМИ.

"Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы отработала штатно и удовлетворительно, хотя есть над чем работать", – сказал он.

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По словам Путина, российская армия уже сталкивалась с подобными атаками во время войны в Сирии. При этом российский президент заявляет, что властям в Москве следует уплотнить ПВО для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у россиян произошла паника из-за атаки дронов на Москву. В российской столице обычное утро вторника, 30 мая, началось взрывами – произошла массовая атака беспилотниками. Сейчас пропагандистские медиа РФ информируют о 25 дронах, ударивших по российской столице.

Некоторые россияне начали паниковать и утверждать, что скоро Москва станет самым опасным городом в Российской Федерации. Появились даже прогнозы, что на здании российской столицы скоро, может быть, и ракеты улетят. Но больше всего нервных россиян реагировали на атаку дронами, утроив собственную агрессию. Некоторые из них стали призывать российских захватчиков "ответить" на утреннюю атаку более мощным оружием и уничтожить украинцев. Были призывы уничтожить Киев дотла.