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Slava Kot
Бывший директор пропагандитского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский попал в больницу из-за отравления. Ранее кремлевский пропагандист призвал к убийству украинских детей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Post.
Российский пропагандист Антон Красовский. Фото из открытых источников
В Telegram-канале Антона Кузнецов-Красовского появилась новость о его отравлении.
Однако Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской разведке отметили, что состояние Антона Красовского "продолжает ухудшаться". Кроме того, сообщения в социальных сетях по данным разведки вероятно, писал уже не российский пропагандист.
Напомним, что Антон Красовский в октябре 2022 года призвал к геноциду украинских детей из-за их антироссийских взглядов. Россиянин сказал, что нужно "топить этих детей", а также сжигать их в "пихатных домах".
После таких заявлений российский пропагандист лишился должности директора телеканала Russia Today. Впоследствии пропагандист объяснил, что его "унесло" в своем выступлении и он просто "не увидел этого предела".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Узбекистане резко отреагировали на заявления российских пропагандистов об оккупации страны.
Также "Комментарии" писали о пропагандистке Маргарите Симоньян, которая цинично благодарит президента России Владимира Путина за человечность в войне в Украине. Кроме того, пропагандистка начала оправдывать напавшего на Украину российского диктатора.
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