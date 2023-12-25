Отравили российского пропагандиста, который призывал сжигать и топить украинских детей

Бывший директор пропагандитского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский попал в больницу из-за отравления. Ранее кремлевский пропагандист призвал к убийству украинских детей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Post.

Российский пропагандист Антон Красовский. Фото из открытых источников

В Telegram-канале Антона Кузнецов-Красовского появилась новость о его отравлении.

"В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Увезли в клинику. Постепенно прихожу в сознание", — пишет российский пропагандист Красовский.

Однако Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской разведке отметили, что состояние Антона Красовского "продолжает ухудшаться". Кроме того, сообщения в социальных сетях по данным разведки вероятно, писал уже не российский пропагандист.

Напомним, что Антон Красовский в октябре 2022 года призвал к геноциду украинских детей из-за их антироссийских взглядов. Россиянин сказал, что нужно "топить этих детей", а также сжигать их в "пихатных домах".

После таких заявлений российский пропагандист лишился должности директора телеканала Russia Today. Впоследствии пропагандист объяснил, что его "унесло" в своем выступлении и он просто "не увидел этого предела".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Узбекистане резко отреагировали на заявления российских пропагандистов об оккупации страны.

Также "Комментарии" писали о пропагандистке Маргарите Симоньян, которая цинично благодарит президента России Владимира Путина за человечность в войне в Украине. Кроме того, пропагандистка начала оправдывать напавшего на Украину российского диктатора.