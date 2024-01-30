Ответ США за атаку по базе в Иордании: у Путина предупредили о последствиях

Ответ США за атаку беспилотника в Иордании на военную базу, где погибли и были ранены американские военные, возможно, будет еще более мощным, чем предыдущие ответные удары Америки в Ираке и Сирии. Но Вашингтоне опасаются, что это может спровоцировать более широкую эскалацию с Ираном. В свою очередь у Путина также предупредили, что ответ США "ведет к локальной напряженности". Соответствующее заявление сделал спикер Путина. Слова Пескова цитируют пропагандистские паблики.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков, комментируя сообщения о том, что США готовят планы ударов по возмездию по Ирану за недавние атаки на американские объекты, он заявил, что Кремль "не приветствуют каких-либо действий, которые приведут к дестабилизации в регионе".



" Мы не приветствуем какие-либо действия, которые приведут к дестабилизации в регионе, ведут к локальной напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала в регионе. Мы не будем приветствовать продолжение таких шагов от кого бы ни было. Мы считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный, наоборот сейчас время шагов по деэскалации. Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, хоть как-то выйти на деконфликтинг и на дежскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно ", — заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров рассказал, почему Россия начала войну против Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления западных политиков, говорящих об опасности новой военной агрессии со стороны России на европейские страны и члены НАТО. Лавров назвал такие сообщения "абсурдными" и заявил, что Россия в Украине якобы "устраняет историческую несправедливость".

