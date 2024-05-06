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Отворачиваются даже партнеры. Стало известно, премьер какой страны не приедет на инаугурацию Путина

Стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на так называемую инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил спикер Ален Симонян, пишет News.am

сегодня, 17:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Стало известно, что глава правительства Армении Никол Пашинян не будет участвовать в так называемой церемонии "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. Об этом, в частности, сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Отворачиваются даже партнеры. Стало известно, премьер какой страны не приедет на инаугурацию Путина

Никол Пашинян

"Но я считаю, что мы должны участвовать в заседании ЕАЭС как председательствующая страна",
– добавил Симонян.

Сам Пашинян несколько дней назад сообщил, что сейчас обсуждается его участие в сессии Евро-азиатского экономического союза. Однако он не ответил на вопрос, собирается ли посетить "коронацию" кремлевского диктатора.

Кроме того, известно, что в Чехии, Эстонии и Литве уже заявили, что их представители не будут принимать участие в церемонии так называемой инаугурации диктатора Путина.

При этом в МИД Украины подчеркнули, что нет оснований для того, чтобы признавать главу Кремля Путина президентом, демократически избранным и легитимным. В этом контексте украинские дипломаты подчеркнули, что в ходе так называемых российских выборов имели место многочисленные нарушения международных документов, являющихся основой современной системы международных отношений.

Одним из таких вопиющих нарушений, отметили в МИД Украины, стала организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных территориях Украины. При этом жителей этих территорий привлекали к "выборам" путем угроз и шантажа. Кроме того, украинские дипломаты напомнили, что Международный суд выдал ордер на арест Путина.

Именно поэтому в МИД Украины призвали лидеров иностранных государств не признавать российского диктатора Владимира Путина законно избранным президентом России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая в РФ должна пройти так называемая инаугурация Путина. Украинские эксперты называют ее "дырявой" и прогнозируют, что ее посетит минимальное количество лидеров государств.




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Источник: https://news.am/arm/news/821658.html
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