Ожидание и реальность: Чем пугает Россия мир

Кремль в очередной раз угрожает Украине и миру высокотехнологичным оружием, но его до сих пор никто так и не видел. Центр стратегических коммуникаций собрал и обнародовал все обещанное страной-террористкой с ее реальным вооружением, пишут "Комментарии".



Россияне постоянно угрожают миру высокотехнологичным оружием

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на днях пригрозил "непредсказуемым уровнем эскалации" после ряда заявлений разных стран о предоставлении Украине различных видов оружия. Итак, чем и как Россия обещала ответить на разнообразные пересечения "красных линий", и что из этого вышло на самом деле.

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Ожидание: В 2015 году на красной площади торжественно представили новейший танк Т-14 "Армата". Комментатор парада тогда заявил: "Вскоре он станет основным боевым танком ВС РФ".

Реальность: ВСУ регулярно подводят российский танковый хлам и трофеят его. Армат в Украине до сих пор никто не увидел.

Ожидание: Россия разработала истребитель 5-го поколения Су-57, который "не имеет аналогов в мире".

Реальность: В Украине регулярно сбивают почему советские штурмовики Су-25, разработанные более 40 лет назад. А истребители "5-го поколения" так и не появились в небе.

Ожидание: Разработан лазерный комплекс "Пересвет" "по новым физическим принципам", который якобы может сбивать все летящее.

Реальность: На крыше МО РФ в Москве вместо "Пересвета" установили системы ПВО "Панцирь" на колесном шасси.

Ожидание: Когда же Россия что-нибудь предложит что-то, кроме поставок "пушечного мяса" и угроз устроить "новую Хиросиму"

Реальность: Мобилизированные из родины Шойгу – Тувы – жалуются на избиение боевиками "народной милиции ДНР" в Донбассе. Дело дошло настолько далеко, что целый губернатор Тувы Владислав Ховалиг заявил, что направил на Донбасс своих представителей и готовит обращение в МО РФ с просьбой разобраться в этом инциденте.

Ожидание: Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов взял ситуацию под свой контроль и наводит порядок.

Реальность: Он так же не контролирует донецкие рестораны, как и состояние своего "войска". Поэтому именно российские губернаторы отправляют на Донбасс делегатов, чтобы те на месте разбирались с проблемами "чмобиков", которые Шойгу мобилизовал для Герасимова.

Ожидания: "Чмобики", выжившие во время "боевого крещения" украинским огнем, должны воевать дальше или, по крайней мере, передавать свой опыт выживания следующим партиям "пушечного мяса".

Реальность: Подразделение мобилизованных из Самарской области, попавшее под обстрел в Макеевке (из-за, напомним, "высокой сотовой активности", по версии МО РФ), никому не нужно. Выжившим пришлось двое суток "выживать где и как придется, потому что командование не могло собрать и вывезти личный состав в безопасное место".

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