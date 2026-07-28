Ozonу приготовиться: глава Fire Point анонсировал возможные удары по российским складам

Успешные атаки Сил обороны Украины на критические инфраструктурные объекты внутри Российской Федерации оказывают мощный разрушительный эффект не только для логистики, но и финансового сектора страны-агрессорки. В частности, поражение нефтебаз и складских помещений гигантов электронной коммерции наносит тяжелые удары по ключевым экономическим артериям врага.

Пожар на складе Wildberries

Своей оценкой ситуации в интервью журналисту Дмитрию Гордону поделился совладелец и руководитель конструкторского бюро украинского оборонного предприятия Fire Point Денис Штилерман. По его убеждению, предыдущие операции против российских нефтяных мощностей и складов крупнейшей в РФ платформы Wildberries позволили украинской стороне "очень сильно надавить оккупантам в глаза". Однако останавливаться на достигнутом нельзя.

"Нам нужно добить Wildberries и Ozon. Это обязательно, — подчеркнул разработчик отечественного вооружения, подробно раскрывая далеко идущие экономические последствия таких операций. — Это приведет к краху банковской системы. Это одни из основных заемщиков".

Предприниматель объяснил, что стабильность ведущих финансовых учреждений России сейчас напрямую зависит от жизнеспособности этих коммерческих площадок. В качестве примера он привел деятельность одного из главных государственных банковских институтов РФ — ВТБ. По данным Штилермана, эта структура сделала тотальную ставку на Wildberries, рассчитывая интегрировать в свою сеть всю клиентскую базу интернет-гиганта.

Если Wildberries прекратит свое существование, последствия для российского финсектора будут катастрофическими.

"Триллионы кредитов ВТБ окажутся безвозвратно потеряны", — спрогнозировал главный конструктор компании Fire Point, описывая неизбежный финансовый кризис в РФ.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать аналогичных атак на логистические центры другого популярного маркетплейса — Ozon, глава компании высказал предположение, что такой сценарий вполне реален. Денис Штилерман особо подчеркнул, что обе эти торговые площадки уже давно перестали быть сугубо гражданским бизнесом, ведь они выполняют стратегическую функцию и играют критически важную роль в материально-техническом обеспечении оккупационных подразделений российской армии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после атаки беспилотников на логистические центры российского маркетплейса Wildberries в Московской и Тамбовской областях российские государственные медиа и официальные структуры практически не показывали фотографий и видео последствий пожаров. На это обратили внимание обозреватели, проанализировавшие освещение события в информационном пространстве РФ.

