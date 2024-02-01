Падение Ил-76 возле Белгорода: какой спектакль через неделю после резонансного события разыгрывает Путин

Российский диктатор Владимир Путин пригласил 31 января международных экспертов расследовать падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По его словам, тот был сбит 24 января американской системой ПВО Patriot. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании обстоятельств этого падения. Что означает предложение Путина через неделю после резонансного события? Какую игру может вести Кремль? Своими мнениями с "Комментариями" поделились эксперты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Россия продолжает играть в свои грязные игры

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким комментарием:

"Касательно приглашения Путиным международных экспертов для расследования падения Ил-76, напрашиваются параллели с международными наблюдателями, которых РФ приглашает наблюдать за своими "выборами". Это, как правило, представители Беларуси, иногда Казахстана, а также представители маргинальных политических партий Европы. В значительной степени все они содержаться на российские нефтедоллары. Скорее всего, Кремль может разыграть сейчас нечто подобное".

Не исключено и то, считает эксперт, что будет более страшный постановочный спектакль. То, чего очень боялась наша страна. А именно – что россияне могут расправиться с группой украинских военнопленных, подбросив тела на место падения самолета.

"При этом известно, что после данной аварии в морг Белгорода поступило только пять тел – члены экипажа. Но это не помешает РФ разыграть кровавую постановку. И то, что прошла неделю с момента катастрофы, что веры Кремлю нет в принципе – Путина не особо заботит. Российская пропаганда регулярно ставит всякого рода спектакли. С которыми Запад, к сожалению, периодически соглашается. Так было, к примеру, с "вежливыми зелеными человечками" в Крыму в 2014-м. Почему-то бывший на тот момент президентом США Барака Обама не рассмотрел за ними явной российской вооруженной оккупации", – напоминает Андрей Сенченко.

По его словам, даже спустя почти два года широкомасштабной агрессии против Украины, РФ продолжает действовать подобным образом. То и дело находя подпевал на Западе – представителей маргинальных партий, а также режимы, на которые Кремль так или иначе имеет влияние.

"На это весь расчет. Как и на то, что обыватель на Западе не разберется в качестве источников информации. Плюс – работа на внутреннем поле. Чтоб еще больше возбудить "праведный гнев" россиян против украинцев", – констатирует эксперт.

Кремль хочет использовать международное расследование для продвижения своих нарративов

По мнению эксперта программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игоря Тышкевича, вопрос в том, какие эксперты приедут расследовать данное крушение – кто, из каких государств.

"С точки зрения поражения самолета (а это с большой вероятностью был зенитно-ракетный комплекс), для Путина есть два важных тезиса, которые РФ продвигает практически сразу после сбития Ил-76. Впрочем, продвигала и раньше. Первый – предоставление западной военной помощи Украине еще больше дестабилизирует ситуацию. Второй – якобы Украина является страной-террористом. И российские медиа, и сам Путин об этом активно говорят", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, международное расследование в данном случае интересно РФ для продвижения именно этих нарративов. И даже если будут приглашены реальные эксперты из стран Запада, Россия попытается всё свести к очень узкому вопросу. А именно – какой ракетой был сбит Ил. Избегая вопросов о том, было ли сообщено, кто находится на борту, куда и зачем направляется данный самолет и так далее.

"Любые попытки гипотетической международной группы расследователей получить подобные сведения будут сталкиваться с обвинениями со стороны российской стороны в предвзятости, – прогнозирует Игорь Тышкевич. – Мол, мы пригласили расследовать крушение, а нас тут обманывают".

Для России, уверен эксперт, главное получить подтверждение, что самолет был сбит ракетой западного производства. Так она пытается решить ряд задач:

– нивелировать обвинения в сбитии Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 (был уничтожен 17 июля 2014 года в небе над Шахтерским районом Донецкой области, подконтрольным боевикам т.н. "ДНР"); в результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту, граждане 10 стран; совместная следственная группа (JIT), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, доказала, что ЗРК "Бук", использованный для запуска ракеты, сбившей "Боинг", принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде – подразделение вооруженных сил РФ, дислоцирующееся в районе Курска);

– снизить вооруженную поддержку Украины со стороны Запада;

– продемонстрировать якобы договороспособность Путина.

"Всё это активно укладывается в очередную волну тезисов, которые раскручивают российские политики. О том, что РФ якобы готова к переговорам, но при условии, что захваченные территории останутся за ней, а Украина пойдет еще на некие компромиссы, – отмечает Игорь Тышкевич. – То, что с момента крушения прошла неделя, ничего особо не значит. Расследование любой авиакатастрофы – долгий процесс (то же следствие по сбитию рейса MH17 длилось годами). А в случае неудобных для себя выводов, Кремль всегда сможет заявить, что идет война с коллективным Западом, который в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский дипломат в ООН ответил на пропаганду Лаврова о падении Ил-76 и Бучу