Пакистанец продавал в Россию собственную мочу под видом "целительной верблюжьей"

В Саудовской Аравии арестовали 21-летнего мужчину, который в течение двух лет продавал свою мочу, выдавая ее за верблюжью. Товар отправляли через маркетплейсы в Россию, Узбекистан, Киргизию и другие страны.

Житель города Эль-Кунфуда создал незаконный бизнес, используя популярность верблюжьей мочи в некоторых мусульманских общинах. Он расфасовывал собственную мочу в бутылки и продавал ее онлайн под видом лечебного продукта. Эта "верблюжья моча" пользовалась особым спросом в Дагестане и других территориях РФ, где большинство населения составляют мусульмане.

Схема раскрылась после жалобы одного из покупателей на "странный вкус" мочи. Мужчина обратился в полицию, и стражи порядка во время обыска задержали мужчину и обнаружили у него еще 70 бутылок мочи, готовых к отправке.

В ряде стран Ближнего Востока и в отдельных мусульманских сообществах употребление верблюжьей мочи имеет глубокие фольклорные и религиозные корни. Ей приписывают лечебные свойства, в частности, как помощь при заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта к стимулированию роста волос. Исторически считалось, что смесь верблюжьего молока и мочи способна очищать организм и бороться с некоторыми видами опухолей. В то же время, научных подтверждений этим утверждением нет.

Современная медицина категорически предостерегает от употребления мочи – как верблюжьей, так и любой другой. Подобные практики могут нанести вред здоровью, причиняя инфекции или отравления.

