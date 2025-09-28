Пакистанець продавав у Росію власну сечу під виглядом "цілющої верблюжої"

В Саудівській Аравії заарештували 21-річного чоловіка, який протягом двох років продавав свою сечу, видаючи її за верблюжу. Товар відправляли через маркетплейси до Росії, Узбекистану, Киргизії та інших країн.

Житель міста Ель-Кунфуда створив незаконний бізнес, використовуючи популярність верблюжої сечі у деяких мусульманських громадах. Він фасував власну сечу у пляшки та продавав її онлайн під виглядом лікувального продукту. Ця "верблюжа сеча" користувалася особливим попитом у Дагестані та інших територіях РФ, де більшість населення становлять мусульмани.

Схема розкрилася після скарги одного з покупців на "дивний смак" сечі. Чоловік звернувся до поліції, і правоохоронці під час обшуку затримали чоловіка та виявили у нього ще 70 пляшок сечі, готових до відправлення.

У ряді країн Близького Сходу та в окремих мусульманських спільнотах вживання верблюжої сечі має глибокі фольклорні та релігійні корені. Їй приписують лікувальні властивості, зокрема як допомога при захворюваннях печінки та шлунково-кишкового тракту до стимулювання росту волосся. Історично вважалося, що суміш верблюжого молока та сечі здатна очищати організм і боротися з деякими видами пухлин. Водночас наукових підтверджень цим твердженням немає.

Сучасна медицина категорично застерігає від уживання сечі — як верблюжої, так і будь-якої іншої. Подібні практики можуть завдати шкоди здоров’ю, спричиняючи інфекції чи отруєння.

