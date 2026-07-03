logo

BTC/USD

61653

ETH/USD

1724.99

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Паника охватывает Россию: какой большой город остался без бензина
commentss НОВОСТИ Все новости

Паника охватывает Россию: какой большой город остался без бензина

Новороссийск остался без бензина, а на АЗС начала дежурить полиция

3 июля 2026, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В российском Новороссийске на автозаправочных станциях полностью пропал бензин, а дизельное топливо осталось в ограниченном количестве. Об этом пишет ряд российских медиа.

Паника охватывает Россию: какой большой город остался без бензина

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

Как сообщили в муниципальном центре управления города, заправиться в Новороссийске пока можно только по топливным картам. Однако воспользоваться ими можно только у работников служебного транспорта, предпринимателей и юридических лиц, имеющих специальные договоры с оператором АЗС.

Обычный бензин для гражданских автомобилей на станциях полностью отсутствует. Дизельное топливо еще есть, но его выдают в ограниченном количестве и только на восьми заправках города.

Ситуация в Новороссийске резко ухудшилась после того, как горючее перестали отпускать в оккупированном Крыму. По словам местных жителей, водители с полуострова массово бросились заправляться в соседние российские регионы и буквально заполонили местные АЗС.

Из-за топливного ажиотажа в соседней Анапе на заправках ввели особый режим. Там стали дежурить полицейские, чиновники и волонтеры.

Они контролируют очереди, пытаются предотвратить драки за горючее и запрещают людям наливать его в канистры. В мэрии Анапы такие мероприятия назвали "оптимизацией работы АЗС".

Читайте на портале "Комментарии" — Россия заявила о "теракте" в Брянской области: Украине выставили новое обвинение.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия все сильнее зависит от экспорта сырой нефти и импорта готового топлива из-за масштабных ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости